«Дни джаза в Арцахе»

9 и 10 августа 2017 года в Арцахе пройдут «Дни джаза». Концерты пройдут 9 августа в Степанакерте на открытой площадке комплекса Vallex Garden и 10 августа в Шуши в помещении нового Центра культуры и молодежи, официально открытого лишь в мае этого года.



В концертах примут участие музыканты из Армении – коллектив Хачика Саакяна «REPRISE» (Хачик Саакян – клавишые, Вардан Аракелян – бас, Эдуард Арутюнян – перкуссия, Авак Маркарян – фолклорные духовые ), а также барабанщик Арман Джалалян и саксофонист Давид Мелкумян. Из Москвы приедет квинтет «Amaras» Артема Лалаяна (Дмитрий Власенко (ударные), Владимир Кольцов (бас), Айк Григорян (труба), Антон Залетаев ( саксофон), Артем Лалаян (ф-но). Будет и многонациональный состав «Gank’ Groov», в который входят музыканты из Сенегала, Бельгии и России. И, конечно, хозяева - Государственный джаз-оркестр Арцаха под управлением Тиграна Лалаяна.



Также на фестивале ожидаются почетные гости из Москвы - известный продюсер, президент московского «ДжазАрт» Клуба Александр Эйдельман и лучший российский фотограф джаза Павел Корбут.



На музыкальный праздник приглашены и Президент Армянской джазовой ассоциации Камо Мовсесян и ветеран армянского джаза пианист Левон Малхасян.



Организатор фестиваля – Министерство культуры Арцаха.



Армен Манукян

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