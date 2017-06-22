Гонзало Бергара - Gypsy Jazz в Доме Музыки

Один из лучших представителей gypsy jazz в мире – в России! Концерт в Доме музыки дает прекрасную возможность оценить искусство квартета, с которым большинство меломанов в нашей стране знакомо только по звукозаписям.



Виртуозные пассажи гитары и скрипки, бешеный темп, динамичный ритм плюс характерный свинг – это джаз-мануш или, как его еще называют, «цыганский джаз». Соединить две стихии инструментального исполнительства пришло в голову Джанго Рейнхардту – «великому Джанго» – в 1930-е годы. Сегодня одним из лучших представителей gypsy jazz по праву считается Гонзало Бергара и его квартет.



Музыканты сознательно опираются на классику, но, конечно, предлагают ее новое звучание. Вместо большого оркестра, как в старые добрые времена, – ансамбль из двух акустических гитар, скрипки и контрабаса, вместо мощного звучания – акцент на изощренном искусстве каждого исполнителя. Да еще к «джазово-цыганской» звуковой палитре примешиваются отголоски музыки Буэнос-Айреса, родного города Гонзало Бергара, и далекие отзвуки мелодий парижских кафе.



На вопрос о том, что он больше всего ценит в музыке, Бергара как-то ответил: «Ритм, звук, воображение, страсть, вдохновение и чувствительность». Именно эти «ингредиенты» и стали основой его успеха. Все проекты, начиная с создания квартета (2008) и до сегодняшнего дня, доказывают, что он на верном пути. И путь этот – постоянный поиск оригинальных идей: «Я не из тех, кто застревает на достигнутом, повторяя одни и те же восемь удачных фраз, – признается Бергара. – Попав на золотую жилу, нельзя думать, что это навечно. Нужно искать».



6 июля (четверг) 2017



Московский Международный Дом музыки

(Светлановский зал)



Гонзало Бергара - гитара (Аргентина-США)

и его квартет Gypsy Jazz



Начало в 19:00

Расскажи друзьям: