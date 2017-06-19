Юбилейный сезон Koktebel Jazz Party

Оргкомитет международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party, который пройдет в этом году с 18 по 20 августа в артистическом поселке Коктебель в Крыму, представил фирменный стиль и слоган XV юбилейного сезона. В этом году девиз фестиваля «На том же месте - тот же джаз» повторяет строчку из песни композитора А. Цфасмана, «короля советского джаза» и одного из блестящих виртуозов советской популярной музыки. Основным мотивом в оформлении сценических площадок дизайнеры выбрали конструктивизм, получивший заметное развитие в постреволюционной России 20-х годов XX века. Гостей юбилейного сезона джаза ждут несколько сцен, музыкальные и искусствоведческие программы от выдающихся джазменов мира и удивительная энергетика Коктебеля.
Основатель фестиваля, генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв: «Юбилейный сезон джаза проходит в год столетия Великой русской революции, придавая новый смысл ежегодному международному единению на берегу Чёрного моря. Джаз, рождавшийся на стыке музыкальных традиций, сам по себе проникнут идеей революционных изменений и дерзости. Мы с нетерпением ждём, когда музыканты со всего мира бросят очередной вызов музыкальным стереотипам, чтобы объединить и вдохновить десятки тысяч поклонников».
Koktebel Jazz Party — ежегодный международный джазовый фестиваль, основанный в 2003 году. Фестиваль возник как частная инициатива родоначальника коктебельского джаза - журналиста Дмитрия Киселева. Маленький крымский поселок дал имя фестивалю, сегодня занимающему признанное место в списке джазовых мероприятий.
Koktebel Jazz Party — это не просто джаз мирового уровня — это настоящая свобода, которая рождает единую вибрацию музыки, моря, тела и души. Организатором фестиваля выступает ГК "Красный Квадрат".