Классический блюз Дельты от Fat Possum Records

21 июля 2017 года работающий в Оксфорде, Миссисиппи с 1992 года лейбл Fat Possum Records в сотрудничестве с Amazon Originals выпускает серию из десяти альбомов под общим названием Worried Blues. Серия представит редкие, утерянные или даже не издававшиеся ранее записи классиков блюза Дельты: Миссисиппи Джона Харта, Ар Эл Барнсайда, преподобного Гэри Дэвиса, Ханибой Эдвардса, Скипа Джеймса, Фэрри Льюиса, Литтл Бразер Монтгомери, Хьюстона Стэкхауза, Букки Уайта и преподобного Роберта Уилкинса. Каждый из исполнителей будет представлен отдельным альбомом. Любители блюза смогут заказать всю серию или отдельные альбомы в формате CD или в виниле, а также скачивать их в формате MP3 через Amazon Music.



Основной массив этих записей был сделан в 1963 – 72 годах Джином Розенталем, поклонником блюза и основателем Adelphi Records в содружестве с музыкологом и гитаристом Джоном Фэхи. Эти люди попытались извлечь из безвестности музыкантов, о которых уже в те годы ходили легенды. Для Скипа Джеймса сделанные ими записи стали вообще первыми с тех пор, как он активно записывался в годы Великой Депрессии, то есть тридцатью годами ранее. Фэхи не знал точного адреса Букки Уайта, и послал ему письмо с приглашением, адресовав его так: «М-ру Букеру Ти Вашингтону Уайту (старому блюзовому певцу)». Тем не менее, депеша дошла до адресата. Правда, издать эти альбомы непосредственно после записи не удалось. Крайне ограниченным тиражом Розенталь издал их на своей Adelphi Records в начале 90-х, но тогда они остались практически незамеченными. Сегодня Fat Possum Records и Amazon стремятся сделать серию Worried Blues действительно масштабной и показать красоту, разнообразие звучания и притягательность южного блюза Дельты.



Леонид Аускерн

Расскажи друзьям: