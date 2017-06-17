Фолк-фестиваль "Музыка лета 2017" в Подмосковье

В первые выходные июля, в живописнейшем культурно-историческом месте Подмосковья, на слиянии двух рек Пахры и Десны, на певческом поле усадьбы князей Голицыных, пройдет фестиваль "Музыка лета 2017".
В рамках двухдневного фестиваля состоится множество разноплановых мероприятий, пронизанных общей нитью знакомства с музыкальным и культурным наследием народов мира. Организаторы сохранят лучшие фестивальные традиции, на фестивале выступят порядка 20 коллективов, представляющих историческую ретроспективу культуры разных стран, и добавят много нового и интересного. Хедлайнерами фестиваля станут яркие представители отечественной фолк-сцены: Сколот, Калевала, Тролль Гнёт Ель, Нейромонах Феофан и Калинов Мост!
На малой сцене фестиваля "Музыка лета 2017" пройдут выступления детских танцевальных и вокальных фолк-коллективов; по согласованию с организаторами, будет доступен «свободный микрофон». Помимо зоны у сцен, создаются локации не музыкальной активности: город мастеров, сувенирные лавки, тематические мастер-классы, разнообразные пункты питания, игровая зона. Очень интересно будет на нашем фестивале детям, помимо знакомства с культурой разных стран, детей будут ждать аниматоры, катание на лошадях, активные игровые зоны и аттракционы!
В рамках вечерней программы "Музыки лета 2017", с последним лучом заходящего солнца, лучшие коллективы устроят великолепное огненное фаер-шоу.
Палаточный лагерь (free camp) и большая парковка организованы в 10 минутах ходьбы от основного места проведения фестиваля, для самых уставших будет курсировать маршрутное такси. Словом, фестиваль "Музыка лета 2017" будет обеспечен всем необходимым для качественного и веселого отдыха на природе для всей семьи.
Приглашаем Вас в волшебный мир Музыки лета!
Для удобства гостей фестиваля от станции Подольск будут ходить маршрутные такси с пометкой "Музыка Лета", время в пути 15-20 минут.
Предварительная программа фестиваля "Музыка лета 2017"