Фолк-фестиваль "Музыка лета 2017" в Подмосковье



В первые выходные июля, в живописнейшем культурно-историческом месте Подмосковья, на слиянии двух рек Пахры и Десны, на певческом поле усадьбы князей Голицыных, пройдет фестиваль "Музыка лета 2017".



В рамках двухдневного фестиваля состоится множество разноплановых мероприятий, пронизанных общей нитью знакомства с музыкальным и культурным наследием народов мира. Организаторы сохранят лучшие фестивальные традиции, на фестивале выступят порядка 20 коллективов, представляющих историческую ретроспективу культуры разных стран, и добавят много нового и интересного. Хедлайнерами фестиваля станут яркие представители отечественной фолк-сцены: Сколот, Калевала, Тролль Гнёт Ель, Нейромонах Феофан и Калинов Мост!



На малой сцене фестиваля "Музыка лета 2017" пройдут выступления детских танцевальных и вокальных фолк-коллективов; по согласованию с организаторами, будет доступен «свободный микрофон». Помимо зоны у сцен, создаются локации не музыкальной активности: город мастеров, сувенирные лавки, тематические мастер-классы, разнообразные пункты питания, игровая зона. Очень интересно будет на нашем фестивале детям, помимо знакомства с культурой разных стран, детей будут ждать аниматоры, катание на лошадях, активные игровые зоны и аттракционы!



В рамках вечерней программы "Музыки лета 2017", с последним лучом заходящего солнца, лучшие коллективы устроят великолепное огненное фаер-шоу.



Палаточный лагерь (free camp) и большая парковка организованы в 10 минутах ходьбы от основного места проведения фестиваля, для самых уставших будет курсировать маршрутное такси. Словом, фестиваль "Музыка лета 2017" будет обеспечен всем необходимым для качественного и веселого отдыха на природе для всей семьи.



Приглашаем Вас в волшебный мир Музыки лета!



Для удобства гостей фестиваля от станции Подольск будут ходить маршрутные такси с пометкой "Музыка Лета", время в пути 15-20 минут.



Предварительная программа фестиваля "Музыка лета 2017"



1 июля



11:00 - 11:40 12:00 - 12:40 Загадки Евы 13:00 - 13:40 Дарвинион 14:00 - 14:40 Леонсия Эрденко и Газ Мануш 15:00 - 16:40 Калевала 17:00 - 17:40 Велес 18:00 - 18:40 Ладушка 19:00 - 20:00 Сколот 20:30 - 22:00 Тролль Гнёт Ель



Вторая сцена: 11:00 - 11:40 12:00 - 12:40 13:00 - 13:40 Эйкумена 14:00 -14:40 Новые Дни 15:00 - 15:40 Агидель 16:00 - 16:40 Николай Подорольский и гр. Иначе 17:00 - 17:40 Мила Рожкова 18:00 - 18:40 ЯнСар 19:00 - 19:40 20:20 - 20:40



2 июля:



Первая сцена: 11:00 - 11:40 Ворон 12:00 - 12:40 Gank' Groov (Бенин\Берег Слоновой Кости) 13:00 - 13:40 Озеро-L 14:00 - 15:30 Калинов Мост 16:00 - 16:40 Amigos De Corazon (Боливия\Перу) 17:00 - 17:40 TEUFELSTANZ 18:00 -18:40 MystTerra 19:00 - 21:00 Нейромонах Феофан



Вторая сцена: 11:00 - 11:40 12:00 - 12:40 13:00 - 13:40 14:00 - 14:40 Мила Рожкова 15:00 - 15:40 16:00 - 16:40 Середина 17:00 - 17:40 18:00 - 18:40



страна

Россия

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