В 22-й раз, как обычно…



В 22-й раз, как обычно, знаменитый джазовый музыкант, «отец» так называемого «экологического джаза», семикратный лауреат премии Грэмми саксофонист Пол Уинтер (Paul Winter) даст концерт в честь летнего солнцестояния. 17 июня вновь местом этого великолепного действа станет крупнейший в мире готический храм – собор Св. Иоанна Богослова на Манхэттене в Нью-Йорке. Вновь концерт начнется в половине пятого утра, чтобы музыкой встретить первые солнечные лучи, пробивающиеся сквозь храмовые витражи внутрь гигантского помещения. Зрителей, тех, кто рискнет собраться так рано для этого зрелища, будут угощать бесплатными чаем и кофе. И – конечно же, музыкой!



Сам Уинтер играет на сопрано-саксофоне. Вместе с ним в концерте будут участвовать его старые друзья: выдающийся гобоист Пол МакКендлесс, игравший в Paul Winter Consort с 1968 по 1972 год, а затем основавший группу Oregon, с которой он работает уже более сорока лет, виолончелист Юджин Фризен, не расстающийся с Уинтером аж с 1979 года, пианист Джефф Холмс, переигравший со множеством гигантов джаза, один из лучших в мире импровизаторов на классическом органе Тим Брамфилд, игравший в Соборе Парижской Богоматери, лондонском соборе Св. Павла и других исторических храмах. Вместе с этой командой в концерте примет участие хор мальчиков из Флориды Florida Singing Sons.



Остается напомнить, что с той же железной регулярностью Уинтер отмечает специальными концертами и день зимнего солнцестояния. Каждый такой концерт для него – это настоящий ритуал, праздник победы света над тьмой. Как говорит сам Пол, «..древние собирались отмечать этот праздник в Стоунхендже, у нас появилась счастливая возможность встречать его в соборе Св. Иоанна Богослова».



Леонид Аускерн



авторы

Леонид АУСКЕРН

музыкальный стиль

авангард, этно-джаз

страна

США

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