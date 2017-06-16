В 22-й раз, как обычно…

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту
Статьи на тему
реклама

авторы
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Яков СОЛОДКИЙ

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, боп, гавайская музыка, госпел, индейская музыка, индийская музыка, кантри-блюз, кельтская музыка, кроссовер, кул, Латинский джаз, мэйнстрим, нео-клезмер, нуэво танго, ориентальная музыка, пидмонтский блюз, прог-рок, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, этно-джаз

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, ЮАР, Ямайка, Япония

печать
сохранить как pdf
Главная > новости

В 22-й раз, как обычно…

16.06.2017


В 22-й раз, как обычно…
В 22-й раз, как обычно, знаменитый джазовый музыкант, «отец» так называемого «экологического джаза», семикратный лауреат премии Грэмми саксофонист Пол Уинтер (Paul Winter) даст концерт в честь летнего солнцестояния. 17 июня вновь местом этого великолепного действа станет крупнейший в мире готический храм – собор Св. Иоанна Богослова на Манхэттене в Нью-Йорке. Вновь концерт начнется в половине пятого утра, чтобы музыкой встретить первые солнечные лучи, пробивающиеся сквозь храмовые витражи внутрь гигантского помещения. Зрителей, тех, кто рискнет собраться так рано для этого зрелища, будут угощать бесплатными чаем и кофе. И – конечно же, музыкой!

Сам Уинтер играет на сопрано-саксофоне. Вместе с ним в концерте будут участвовать его старые друзья: выдающийся гобоист Пол МакКендлесс, игравший в Paul Winter Consort с 1968 по 1972 год, а затем основавший группу Oregon, с которой он работает уже более сорока лет, виолончелист Юджин Фризен, не расстающийся с Уинтером аж с 1979 года, пианист Джефф Холмс, переигравший со множеством гигантов джаза, один из лучших в мире импровизаторов на классическом органе Тим Брамфилд, игравший в Соборе Парижской Богоматери, лондонском соборе Св. Павла и других исторических храмах. Вместе с этой командой в концерте примет участие хор мальчиков из Флориды Florida Singing Sons.

Остается напомнить, что с той же железной регулярностью Уинтер отмечает специальными концертами и день зимнего солнцестояния. Каждый такой концерт для него – это настоящий ритуал, праздник победы света над тьмой. Как говорит сам Пол, «..древние собирались отмечать этот праздник в Стоунхендже, у нас появилась счастливая возможность встречать его в соборе Св. Иоанна Богослова».

Леонид Аускерн

авторы
Леонид АУСКЕРН
музыкальный стиль
авангард, этно-джаз
страна
США
Расскажи друзьям:
© 2017 Jazz-квадрат

Сайт работает на платформе Nestorclub.com