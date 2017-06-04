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Фестиваль фолк-музыки в Хаапавеси

04.06.2017


Фестиваль фолк-музыки в Хаапавеси
Хаапавеси – маленький финский городок с населением, не дотягивающим до восьми тысяч жителей. Но каждый год летом, после праздника летнего солнцестояния, население Хаапавеси увеличивается более, чем в два раза за счет наплыва любителей фолк-музыки, добирающихся сюда на традиционный ежегодный фестиваль, проводящийся с 1989 года. В Хаапавеси не ограничиваются чисто фольклорной музыкой: тут можно услышать и концерты духовной музыки, и джаз, увидеть выступления балетных и театральных трупп.

В этом году фестиваль в Хаапавеси пройдет с 26 июня по 1 июля. Среди главных его зарубежных гостей – легенда ирландского фолка Энди Ирвайн, исполняющие блюграсс американские музыканты Грант Горди и Джо Кей Уолш, шведские исполнители Ульрика Боден и трио Ahlberg, Ek & Roswall, бразильский виртуоз гитары Даниэль Маркес и его соотечественник, исполнитель на губной гармошке Габриэль Гросси, постоянный гость фестиваля - Ukulelezaza из Голландии. Хозяев будут представлять ведущие фолк-музыканты страны: Крита-Мария Кентала, Tuuletar, Туомари Нурмио, Asa, Пекко Каппи и его трио KHHL и многие другие. Будут здесь и чисто джазовые исполнители Dalindeo и OK:KO.

Леонид Аускерн

авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Финляндия
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