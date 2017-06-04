Алексей Козлов на новой сцене своего клуба

После определенного перерыва, связанного с изменением "места жительства", в мае 2017 года возобновил работу один из лучших джазовых клубов Москвы - "Клуб Алексея Козлова". Теперь он базируется по адресу: Москва, ул. Маросейка, дом 9/2, «Left Bank». Мы планируем время от времени, как и раньше, знакомить вас с афишей этого клуба и вполне закономерно начинаем это делать с анонса очередного выступления его Президента. Нестареющий Маэстро Алексей Козлов со своим "Арсеналом" дает концерты в своем клубе по пятницам. Ближайшее выступление - 9 июня. Вот что говорит о нем клубная афиша:



"Традиционный «пятничный» концерт Президента Клуба с одним из его проектов. В данном случае – с самым, пожалуй, знаменитым в нашем джазе и джаз-роке.



Алексей Козлов уже давно «больше, чем музыкант» – он живой классик послевоенной отечественной культуры, писатель, теле- и радиоведущий, специалист по компьютерным технологиям. Но публике он, разумеется, более знаком как знаменитый саксофонист и композитор, идеолог и создатель целого ряда новых музыкальных направлений в СССР и России. Именно эти грани его гения будут представлены на концерте 9 июня.



На новую сцену Клуба выйдет сегодняшний состав «Арсенала»:



Алексей Козлов – альт саксофон;



Юрий Погиба – рояль, клавишные;



Евгений Шариков – бас-гитара;



Аркадий Баклагин – барабаны.



В программе концерта – музыка стиля «фанки-фьюжн». Плюс, как обычно, маэстро будет предварять композиции рассказами об их истории."

Расскажи друзьям: