Ансамбль Philharmonix представит в Москве микс из классики, джаза и танго

Концерт ансамбля Philharmonix состоится в КЗ имени Чайковского 25 июня 2017 года.



Ансамбль объединяет трех cолистов-виртуозов Венского филармонического оркестра, двух ведущих солистов Берлинской филармонии, одного из самых разносторонних австрийских пианистов, а также скрипача из США.



По сообщению организаторов, концерты Philharmonix - это безумное «катание на американских музыкальных горках». Участники проекта доказывают, что классическая музыка во всей ее полноте может быть веселой. Philharmonix представят музыкальное ассорти из классической, джазовой, клезмерской, латиноамериканской и современной популярной музыки.



В специальной программе московского концерта - весёлый микс из мелодий Иоганна Штрауса, Джорджа Гершвина, Астора Пьяццоллы, Генри Манчини, Фредди Меркьюри, Стинга и многие другие известные композиции и импровизации.



Состав ансамбль солистов-виртуозов Венского и Берлинского филармонических оркестров Philharmonix (Австрия/Германия):



Ной Бенедикс-Балгли (скрипка)



Себастьян Гюртлер (скрипка)



Тило Фехнер (альт)



Штефан Конкс (виолончель)



Одон Ракс (контрабас)



Даниэль Оттензамер (кларнет)



Кристоф Тракслер (фортепиано) Билеты на официальном сайте организатора www.rammusic.ru



Фото предоставлено организаторами.



Начало в 19.00

Расскажи друзьям: