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Ансамбль Philharmonix представит в Москве микс из классики, джаза и танго

02.06.2017


Ансамбль Philharmonix представит в Москве микс из классики, джаза и танго
Концерт ансамбля Philharmonix состоится в КЗ имени Чайковского 25 июня 2017 года.

Ансамбль объединяет трех cолистов-виртуозов Венского филармонического оркестра, двух ведущих солистов Берлинской филармонии, одного из самых разносторонних австрийских пианистов, а также скрипача из США.

По сообщению организаторов, концерты Philharmonix - это безумное «катание на американских музыкальных горках». Участники проекта доказывают, что классическая музыка во всей ее полноте может быть веселой. Philharmonix представят музыкальное ассорти из классической, джазовой, клезмерской, латиноамериканской и современной популярной музыки.

В специальной программе московского концерта - весёлый микс из мелодий Иоганна Штрауса, Джорджа Гершвина, Астора Пьяццоллы, Генри Манчини, Фредди Меркьюри, Стинга и многие другие известные композиции и импровизации.

Состав ансамбль солистов-виртуозов Венского и Берлинского филармонических оркестров Philharmonix (Австрия/Германия):

Ной Бенедикс-Балгли (скрипка)

Себастьян Гюртлер (скрипка)

Тило Фехнер (альт)

Штефан Конкс (виолончель)

Одон Ракс (контрабас)

Даниэль Оттензамер (кларнет)

Кристоф Тракслер (фортепиано) Билеты на официальном сайте организатора www.rammusic.ru

Фото предоставлено организаторами.

Начало в 19.00

музыкальный стиль
кроссовер
страна
Австрия, Германия, Россия
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