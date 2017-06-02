Ансамбль Philharmonix представит в Москве микс из классики, джаза и танго
02.06.2017
Концерт ансамбля Philharmonix состоится в КЗ имени Чайковского 25 июня 2017 года.
Ансамбль объединяет трех cолистов-виртуозов Венского филармонического оркестра, двух ведущих солистов Берлинской филармонии, одного из самых разносторонних австрийских пианистов, а также скрипача из США.
По сообщению организаторов, концерты Philharmonix - это безумное «катание на американских музыкальных горках». Участники проекта доказывают, что классическая музыка во всей ее полноте может быть веселой. Philharmonix представят музыкальное ассорти из классической, джазовой, клезмерской, латиноамериканской и современной популярной музыки.
В специальной программе московского концерта - весёлый микс из мелодий Иоганна Штрауса, Джорджа Гершвина, Астора Пьяццоллы, Генри Манчини, Фредди Меркьюри, Стинга и многие другие известные композиции и импровизации.
Состав ансамбль солистов-виртуозов Венского и Берлинского филармонических оркестров Philharmonix (Австрия/Германия):
Ной Бенедикс-Балгли (скрипка)
Себастьян Гюртлер (скрипка)
Тило Фехнер (альт)
Штефан Конкс (виолончель)
Одон Ракс (контрабас)
Даниэль Оттензамер (кларнет)
Кристоф Тракслер (фортепиано) Билеты на официальном сайте организатора www.rammusic.ru