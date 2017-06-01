Винный джаз фестиваль от Armas Estate

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту
Статьи на тему
реклама

авторы
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Яков СОЛОДКИЙ

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, боп, гавайская музыка, госпел, индейская музыка, индийская музыка, кантри-блюз, кельтская музыка, кроссовер, кул, Латинский джаз, мэйнстрим, нео-клезмер, нуэво танго, ориентальная музыка, пидмонтский блюз, прог-рок, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, этно-джаз

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, ЮАР, Ямайка, Япония

печать
сохранить как pdf
Главная > новости

Винный джаз фестиваль от Armas Estate

01.06.2017


Винный джаз фестиваль от Armas Estate
Армения известна не только как родина виноградной лозы, но и как колыбель производства вина, о чем говорят находки древнейших развалин виноделен, имеющих 6100-летнюю историю. На площади 180 гектар заброшенные и пустовавшие некогда скалистые участки, несколько лет тому назад, были превращены в роскошные виноградные и фруктовые сады, в непосредственной близости с которыми, в 2010 году, был построен соответствующий мировому уровню винно-коньячный завод Armas Estate. Сегодня он, расположенный в 40 км от столицы Армении, выпускает 12 видов вина, и готовится выпускать и свой коньяк.

Дирекция завода принимает активное участи в культурной жизни страны, содействуя проведению тех или иных культурных акций. На этот раз, было решено провести на территории завода и прилегающих к нему территориях большой «Wine & Jazz» фестиваль с целью пропаганды этого жанра музыки и развития туризма в республике. Фестиваль продлится со 2 по 4 июня.

Три дня над виноградными полями будет звучать самый разный джаз в исполнении лучших армянских коллективов - Goht Band (этно-джаз), Artyom Manukyan Band (contemporary), Chico’s New Trio & Ann Kostanyan (свинг), Vahagn Hayrapetyan Trio (свинг, боп), Time Report (этно-джаз) и коллектив ветеранов армянского джаза с приглашенными гостями.

Фестиваль вызвал невероятный интерес среди ереванцев и гостей столицы и организаторы ожидают большой наплыв гостей.

Армен Манукян

авторы
Армен МАНУКЯН
страна
Армения
Расскажи друзьям:



Еще новости на эту тему:
17.06.2017Фолк-фестиваль "Музыка лета 2017" в Подмосковье
14.06.2017«Джазовые вечера» приглашают музыкантов на всебелорусский джем-сейшн
07.06.2017«Джазовые вечера – 2017» откроет 7-летняя пианистка
04.06.2017Фестиваль фолк-музыки в Хаапавеси
02.06.2017Ансамбль Philharmonix представит в Москве микс из классики, джаза и танго
30.05.2017Джазовые композиторы чествуют Чика Кориа
© 2017 Jazz-квадрат

Сайт работает на платформе Nestorclub.com