Винный джаз фестиваль от Armas Estate

Армения известна не только как родина виноградной лозы, но и как колыбель производства вина, о чем говорят находки древнейших развалин виноделен, имеющих 6100-летнюю историю. На площади 180 гектар заброшенные и пустовавшие некогда скалистые участки, несколько лет тому назад, были превращены в роскошные виноградные и фруктовые сады, в непосредственной близости с которыми, в 2010 году, был построен соответствующий мировому уровню винно-коньячный завод Armas Estate. Сегодня он, расположенный в 40 км от столицы Армении, выпускает 12 видов вина, и готовится выпускать и свой коньяк.



Дирекция завода принимает активное участи в культурной жизни страны, содействуя проведению тех или иных культурных акций. На этот раз, было решено провести на территории завода и прилегающих к нему территориях большой «Wine & Jazz» фестиваль с целью пропаганды этого жанра музыки и развития туризма в республике. Фестиваль продлится со 2 по 4 июня.



Три дня над виноградными полями будет звучать самый разный джаз в исполнении лучших армянских коллективов - Goht Band (этно-джаз), Artyom Manukyan Band (contemporary), Chico’s New Trio & Ann Kostanyan (свинг), Vahagn Hayrapetyan Trio (свинг, боп), Time Report (этно-джаз) и коллектив ветеранов армянского джаза с приглашенными гостями.



Фестиваль вызвал невероятный интерес среди ереванцев и гостей столицы и организаторы ожидают большой наплыв гостей.



Армен Манукян

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