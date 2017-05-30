Джазовые композиторы чествуют Чика Кориа

Три дня в середине мая 2017 года в Тампа, Флорида под эгидой университета Южной Флориды и Международного общества джазовых композиторов и аранжировщиков (ISJAC) проходил первый за последние десять лет международный Симпозиум джазовых композиторов. Это событие собрало композиторов, музыкантов, студентов, профессионалов музыкальной индустрии и просто любителей музыки из тридцати американских штатов и десяти зарубежных стран. Своими мыслями о современных тенденциях в джазовой композиции, профессиональных тонкостях и своем опыте поделились такие видные мастера, как Мария Шнайдер, Руфус Рейд, Райан Трусдейл. 65 композиторов представили свои работы на суд коллег. В результате почетные награды ISJAC Sonic Awards получили Реми ЛеБеф (Strata), Эшли Саммерс (True North), Скотт Рутенберг (Little Rootie Tootie (аранжировка), Кассио Вианна (Baiao Moderno) и Мэтт Сазима (Unwound).



Разумеется, звучала и музыка: перед гостями симпозиума выступали Чак Оуэн со своей группой Jazz Surge и специальными гостями Рэнди Брекером и Грегуаром Маре, The Billy Childs Group и Claudia Quintet Джона Холленбека. Было и еще одно выступление – но ему предшествовала приятная и торжественная церемония. Совет ISJAC учредил свой Зал Славы джазовых композиторов. Посмертно в него ввели Дюка Эллингтона и Мэри Лу Уильямс, а еще один классик, к счастью, живой и полный творческих сил, Чик Кориа, был удостоен этой чести непосредственно в зале. После церемонии Чик пригласил на сцену своего старинного партнера Джо Чемберса и порадовал всех небольшим импровизированным концертным сетом.



Следующий Симпозиум организаторы наметили провести в мае 2019 года в Грили, Колорадо.

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