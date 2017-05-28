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Умер Грег Оллмэн

28.05.2017


Умер Грег Оллмэн
27 мая 2017 года на 70-м году жизни в своем доме в Ричмонд Хилл, Джорджия скончался классик американского рока и рок-блюза, вокалист, органист и автор песен Грег Оллмэн (Gregory LeNoir "Gregg" Allman). Грег родился 8 декабря 1947 года в Нэшвилле, Теннесси. К тому времени в семье уже рос родившийся годом ранее его брат Дуэйн. В 1960 году оба брата побывали на концерте, где выступали короли американского блюза и ритм-энд-блюза – Би Би Кинг, Отис Реддинг, Патти Ла Бель. Этот концерт определил их будущее. Оба начали активно заниматься музыкой. В 1969 году по инициативе старшего брата был основан The Allman Brothers Band, сразу привлекший внимание тогда, а сегодня повсеместно почитаемый за классику южного рока.

В 1971 году Дуэйн погиб в мотоциклетной аварии, но группа не распалась. Благодарить за это можно именно Грега Оллмэна. Он уверено повел The Allman Brothers Band дальше и довел его вплоть до первых десятилетий нового века. Кроме того, Грег выпускал и весьма тепло принимавшиеся публикой сольные альбомы. Проблемы со здоровьем (сначала гепатит С, затем рак печени) не останавливали творческую деятельность музыканта. Его последний альбом Southern Blood датирован 2017 годом. В 2010 году Грег перенес операцию по пересадке печени, однако осложнения онкологического характера привели к смерти еще одного классика.

Леонид Аускерн

авторы
Леонид АУСКЕРН
музыкальный стиль
блюз-рок
страна
США
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