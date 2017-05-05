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Сольный концерт Анны Бутурлиной в ЦДХ

24.05.2017


Сольный концерт Анны Бутурлиной в ЦДХ
1 июня в Центральном Доме Художника пройдет сольный концерт Анны Бутурлиной, которую музыкальные критики называют лучшей джазовой исполнительницей столичной сцены. На свой концерт певица приглашает не только преданных поклонников джаза, но и тех, кто ошибочно считает эту музыку исключительно "элитарной" или слишком сложной для понимания.

Анна признается, что это весьма распространенные стереотипы.

«Я часто слышу от знакомых и малознакомых людей фразы: "Ой, я в джазе совсем не разбираюсь"... На это я всегда говорю: "А зачем в нем разбираться? Его нужно просто слушать и чувствовать! Разбираться оставьте нам, профессионалам».

Почувствовать и, возможно, безоглядно влюбиться в джаз можно будет в первый день лета на концерте Анны Бутурлиной в ЦДХ. Певица уверена, что ее концерт подарит море эмоций и любителям джаза и новичкам. К тому же увлечет зрителей всех возрастов.

"Я приглашаю всех ценителей и тех, кто сомневается и не разбирается в джазе, ‪1 июня в ЦДХ на свой концерт под названием "Джаз для всей семьи", - говорит Анна Бутурлина. - Это будет интересно и детям и взрослым. Мы будем играть для вас музыку, которая будет радовать, волновать, очаровывать. Вы поймете, что вовсе не обязательно быть в строгой одежде и набираться терпения, чтобы "высидеть" сложный концерт".

Многие из мелодий, которые прозвучат в концерте, известны, популярны, любимы несколькими поколениями и по-прежнему актуальны. В программу вечера войдут американские джазовые стандарты, мировые хиты, композиции из знаменитых кинофильмов, мультфильмов и мюзиклов. "Мэри Поппинс, до свидания", "Вам и не снилось", "‪31 июня", "Человек-амфибия", "Карнавальная ночь" – все эти ленты мы любим, в том числе и за прекрасные песни.

"Хотя эти мелодии прозвучат немного иначе, в джазовых аранжировках, вы наверняка будете подпевать нам, а дети смогут потанцевать под джазовые ритмы, к которым невозможно остаться равнодушными. Ведь джаз - это музыка сердца", - говорит певица.

Специальным гостем вечера станет признанный мастер жанра – пианист, композитор и продюсер Даниил Крамер.

"Уверен, что концерт будет блестящим, - утверждает народный артист РФ Даниил Крамер. - Аня уже много лет занимает однозначно лидерскую позицию в отечественном вокальном джазе, ее исполнение всегда отличается жанровой многоплановостью, великолепным качеством вокала, блестящими импровизациями, интереснейшими творческими идеями, часто неожиданным прочтением известных произведений. Она ярко выраженный творческий лидер. Ее голос легок, блестящ, но при этом способен быть глубоким и лиричным. Ее артистизм абсолютно естественен, она просто живет на сцене. Так что публику, я уверен, ожидает концерт, в котором будет все - разнообразие жанров, ритмов, темпов, идей, импровизаций".

В концерте принимают участие ведущие джазовые музыканты: Алексей Беккер (фортепиано), Макар Новиков (контрабас), Саша Машин (ударные), Петр Востоков (труба), Роман Соколов (баритон, саксофон).

Анна Бутурлина — яркая звезда на небосклоне русской джазовой сцены, певица с неповторимым творческим почерком, женщина, дарящая свет. Проникающий в самое сердце тембр голоса, удивительная артистичность и обаяние - каждая песня в исполнении Бутурлиной превращается в историю, рассказанную тепло и образно, а сложнейшие произведения обретают невиданную легкость.

Сейчас Анна Бутурлина выступает с Российским Государственным симфоническим оркестром кинематографии п/у Сергея Скрипки, с легендарным джазовым оркестром имени Олега Лундстрема, записывает вокальные партии для кинофильмов, исполняет главную роль в мюзикле Геннадия Гладкова "Пенелопа, или 2+2", сотрудничает с компанией Disney. С голосом Анны Бутурлиной знакомы тысячи поклонников в России по её работам в анимационных фильмах Disney, где она озвучила уже двух принцесс - Тиану ("Принцесса и лягушка") и Эльзу ("Холодное сердце"). Песня Эльзы "Let It Go" ("Отпусти и забудь") получила премию "Оскар" как лучшая песня к фильму.

Дата: 1 июня
Место: Москва, ЦДХ (Киноконцертный зал)
Время: 20:00

музыкальный стиль
мэйнстрим
страна
Россия
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