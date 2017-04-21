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JazzWeek: джазу прописана вегетарианская диета

21.04.2017


JazzWeek: джазу прописана вегетарианская диета Конечно же, это просто шутка. Дело в том, что по данным на 24 апреля на первое место по популярности среди американских любителей слушать джаз по радио стремительно выдвинулся самый знаменитый в Америке джазовый вегетарианец, представитель известной джазовой семьи, Кевин Юбэнкс со своим новым альбомом East West Time Line. Помимо своего увлечения пищевыми диетами без мяса и фанатичной любви ко всем спортивным командам из родной Филадельфии, Кевин еще очень и очень прилично играет на гитаре, о чем прямо свидетельствует успех его новой работы. В первой десятке популярных альбомов после долгого отсутствия появился Уинтон Марсалис со своим оркестром Линкольн-Центра и программой, посвященной музыке Джона Льюиса, а также известная бразильско-американская исполнительница Элиана Элиас. Среди лейблов в апреле вне конкуренции Mack Avenue: сразу четыре альбома в топ-десять, причем они занимают первое, третье, четвертое и седьмое место! Независимому лейблу из Мичигана, существующему с 1999 года, есть от чего быть довольным. А вот так выглядит вся «горячая десятка»:

Kevin Eubanks East West Time Line (Mack Avenue)

Heads Of State Four In One (Smoke Sessions)

Joey DeFrancesco + The People Project Freedom (Mack Avenue)

Christian Sands Reach (Mack Avenue)

Jazz At Lincoln Center Orchestra with Winton Marsalis featuring Jon Batiste The Music of John Lewis (Blue Engine)

Gerry Gibbs & The Thrasher People Weather or Not (Whaling City Sound)

Billy Childs Rebirth (Mack Avenue)

Eliane Elias Dance of Time (Concord)

Organissimo B3tles | A Soulful Tribute To The Fab Four (Big-O-Records)

Steve Khan Backlog (Tone Center)

Леонид Аускерн

авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
США
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