ASET – «В одном лице»



20 апреля на сцене Дипломатического зала Государственного Кремлевского дворца выступит певица и композитор Асет Самраилова (ASET) с музыкальной программой «В одном лице».



Яркая и харизматичная ASET, известная широкой публике по участию в популярных телепроектах «Голос», «Главная Сцена», а так же «Большой джаз» и «Романтика романса», отличается не только экстравагантным стилем и яркими сценическими образами, но так же обаянием и неизменной самоиронией, не оставляющими равнодушным ни одного зрителя.



За своеобразный тембр голоса с «легкой хрипотцой» ее прозвали «российской Алишей Кис» - необычные вокальные данные не только не помешали успеху певицы, но сделали ее голос уникальным и узнаваемым.



ASET регулярно выступает на лучших площадках Москвы и других городов России и за рубежом как сольно, так и в составе собственного музыкального коллектива с одноименным названием, а так же является участницей международных музыкальных фестивалей.



Каждый сольный концерт певицы неизменно оставляет в сердцах зрителей душевное тепло и только приятные впечатления.



20 апреля ASET снова поделится со своими гостями искренними чувствами. Название концерта выбрано не случайно – оно отражает разнообразие эмоций и воплощение в лице артистки множества ролей, которые она играет на сцене. Всегда разная, удивляющая зрителей сочетанием в своем творчестве разнообразных, порой противоположных, музыкальных стилей и жанров, ASET при этом сохраняет свое истинное лицо и свою индивидуальность.



В этот вечер гости услышат самые лучшие и наиболее интересные музыкальные воплощения певицы, а визуальные и сценические образы, которые пока держатся в секрете, запомнятся даже самым искушенным зрителям. Программу концерта так же дополнят выступления специальных гостей – певца Родиона Газманова и инструментального электро-проекта Imperia Music Band.



20 апреля 2017 года



Государственный Кремлевский Дворец (дипломатический зал)



(Москва, ул. Воздвиженка, д. 1) Начало в 19:00



Дополнительная информация:



Асет Самраилова (ASET) – певица, автор песен и композитор, участница 2-го сезона шоу «Голос» на Первом канале, шоу «Главная Сцена» на телеканале «Россия», а так же «Большой джаз» и «Романтика романса» на телеканале Культура. За своеобразный стиль исполнения и необычный тембр голоса с «легкой хрипотцой» ее прозвали «российской Алишей Кис».



Асет работает в стилях поп, R&B, соул, джаз, блюз и городской романс и исполняет авторские песни и кавер-версии популярных хитов на русском и английском языке. Певица регулярно выступает на лучших площадках Москвы и других городов России и за рубежом, как сольно, так и в составе собственного музыкального коллектива с одноименным названием. Она успешно провела уже три сольных концерта в ММДМ, собрав полный зал восторженных слушателей, а так же принимала участие в лучших музыкальных фестивалях страны: Усадьба Джаз, Kremlin Live, Jazz Parking Festival и многих других.



Так же певица сотрудничает с известными звездами отечественной и зарубежной сцены. Асет выступала со знаменитым Новоорлеанским джазовым оркестром во главе с лауреатом Grammy - Ирвином Мейнфилдом, пела в дуэте с Николаем Носковым, Сергеем Манукяном, успешно работает с трубачом Вадимом Эйленкригом, оркестром под управлением Семена Мильштейна, Антоном Беляевым (Therr Maitz), группой A'Cappella ExpreSSS, вокально-инструментальным ансамблем «Непоседы» и другими.



Помимо сольной карьеры Асет так же является артистом озвучания и саунд продюсером. Артистка работала над звуковым сопровождением многих как русских, так и зарубежных фильмов, в том числе сотрудничала с компанией Disney - молодому поколению голос Асет знаком по мультфильмам «Принцесса и лягушка», «Феи», «Тачки», фильму «Классный мюзикл» и другим.



Кроме того, Асет является заслуженным педагогом и наставником со стажем более 10 лет и членом жюри многих престижных музыкальных конкурсов и фестивалей.



Алиса Величко



страна

Россия

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