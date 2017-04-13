Jamala выступит в Вильнюсе

Украинская певица Джамала, которая до победы в конкурсе «Евровидение-2016» с песней “1944” была хорошо известна как джазовая и соул певица, даст большой сольный концерт в Вильнюсе 19 апреля в зале Compensa.



В Вильнюс Джамала приедет со своими музыкантами и техническим персоналом – всего 13 человек. Концерт будет полноценной обкаткой новой программы, которую Джамала предаставит 12 мая в Киеве, а затем повезет в тур по США.



Новая концертная программа получила название I Believe in U по названию одноименного сингла, релиз которого назначен на весну 2017-го. Этот концерт обещает стать самым масштабным и зрелищным из всех, что были на данный момент в карьере певицы. На концерте прозвучат лучшие песни за всю карьеру певицы, среди которых будет место и джазу, и поп-музыке, и фольклорным композициям. Основу концерта составят песни с альбома «1944», мировой релиз которого осенью 2016 года осуществила компания Universal Music Group. Музыку дополнят впечатляющие видеопроекции от компании Front Pictures, с которой Джамала работала над своим триумфальным номером для «Евровидения».



Настасья Костюкович (по материалам пресс-релиза)

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