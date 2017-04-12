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Умер Ян Гейлс

12.04.2017


Умер Ян Гейлс
Известный и даже легендарный музыкант Ян Гейлс (Jan Geils), которого с равными основаниями считали своим блюзмены, рокеры и джазмены, найден 11 апреля 2017 года мертвым в своем доме в Гротоне, Массачусетс. Гейлсу был 71 год. Как сообщил шеф местной полиции, смерть наступила скорее всего по естественным причинам.

Гейлс родился в Нью-Йорке, а свою самую знаменитую группу J Geils Band этот гитарист, певец и композитор создал в 1967 году в Ворчестере, когда учился там в местном политехническом институте. Первый свой альбом группа выпустила в 1970 году, а наибольших успехов добилась в 80-е годы с альбомами Love Stinks и Freeze Frame. J Geils Band прекратил свое существование в 1985 году. На какое-то время Ян отошел от музыки, но в 90-х годах создал новый коллектив Bluestime с бывшим партнером по J Geils Band Мэджик Диком. В 2005 году Гейлс выпустил свой первый сольный диск, и этот альбом был джазовым.

Леонид Аускерн

авторы
Леонид АУСКЕРН
музыкальный стиль
блюз-рок
страна
США
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