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Новое «британское вторжение»?

11.04.2017


Новое «британское вторжение»?
«Британское вторжение», когда Beatles, а за ними и другие группы с туманного Альбиона покорили Америку, до этого не питавшую никакого интереса к иностранным исполнителям, стало притчей во языцех у американских журналистов. Они часто употребляют этот эпитет даже без особых к тому оснований. Но, кто знает, может быть, в случае с Полли Гиббонс (Polly Gibbons) они окажутся правы?

Англичанка из маленького городка в Саффолке, дочь басиста, игравшего в рок-группах в 70-е годы, а затем ставшего фермером, начала петь в 13 лет. Вскоре ее заметил и взял под свое крыло известный вокалист Иэн Шоу. Первое выступление Полли в Лондоне состоялось, когда ей было 17. С середины нулевых годов Гиббонс уже стала заметной фигурой на британской джазовой сцене. В легендарном лондонском джазовом клубе Ронни Скотта она стала выступать постоянно под аккомпанемент фортепьяно самого музыкального директора клуба Джеймса Пирсона. В 2014 году вышел дебютный альбом Полли My Own Company. Ее концерты по всей стране идут с неизменным успехом, она выступала с такими известными заокеанскими звездами, как Джордж Бенсон и Глэдис Найт. В 2016 году Jazz FM номинировала Гиббонс на титул вокалистки года. В 2015 году она уже совершала успешный тур в США.

И вот Полли готова к новому «вторжению», приуроченному к выпуску 21 апреля на Resonance Records ее нового альбома Is It Me…? Это коллекция из 12 песен, объединенных сильнейшим влиянием американского джаза, блюза и музыки соул. Основными музыкальными партнерами Гиббонс при записи этой работы стали все тот же Пирсон и еще один пианист, израильтянин Тамир Гендельман, постоянно работающий в Лос-Анджелесе. Певице аккомпанирует и солидная духовая секция из семи человек. Американский тур Гиббонс начинает в Цинцинатти 18 апреля, посетит Кливленд, Милуоки, Чикаго и завершит турне выступлением в нью-йоркском «Иридиуме» 25 апреля.

Леонид Аускерн

авторы
Леонид АУСКЕРН
музыкальный стиль
мэйнстрим
страна
Великобритания
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