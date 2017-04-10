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Российский тур Массимилиано Ионата

10.04.2017


Российский тур Массимилиано Ионата
С 12 по 23 апреля 2017 года в России пройдут гастроли выдающегося итальянского саксофониста Max Ionata! Звезда мирового джаза, в последние 10 лет Массимилиано Ионата считается одним из крупнейших итальянских саксофонистов на современной международной джазовой арене. Как бэнд-лидер и сайдмэн, Макс Ионата участвовал в записи более чем 70 альбомов, с ведущими джазовыми музыкантами планеты, как в США, так и в Европе и получил признание по обе стороны океана.

В тур с ним отправятся:Наталья Скворцова (Natalya Skvortsova) – фортепиано (Москва) Marco Piccirillo – контрабас (Италия) Александр Боженко – барабаны (Ростов-на-Дону)

Расписание концертов:

12.04.2017 - Москва - клуб Игоря Бутмана на Таганке

13.04.2017 - Москва - клуб Игоря Бутмана на Таганке (http://www.butmanclub.ru/taganka/?event=20170412&amp;ym=201704)

14.04.2017 - Санкт-Петербург - JFC Jazz Club

15.04.2017 - Санкт-Петербург - JFC Jazz Club (http://jfc-club.spb.ru/)

16.04.2017 - Москва - джаз-клуб "Союз Композиторов" (http://ucclub.ru/event/16-04-2017/20-30/)

19.04.2017 - Москва - JAM Club (http://www.jamclub.moscow/afisha-bilety)

20.04.2017 - Мурманск - Областная Филармония

21.04.2017 - Тула - Областная Филармония

22.04.2017 - Калининград - City Jazz Club

23.04.2017 - Москва - джаз-клуб "Академический" (http://academjazzclub.ru/show_a.php?id_new=469)

Макс постоянный резидент наиболее известных в мире джаз-клубов и международных фестивалей. Успел поработать с величайшими музыкантами, такими, как: Робин Юбенкс, Рувим Роджерс, Кларенс Пенн, Ленни Уайт, Билли Харт, Элвин Квин, Джо Лок, Энн Дюкро, Стив Гроссман, Майк Штерн, Боб Минтзер, Боб Франсешини, Хирам Баллок, Джоэл Фрам, Майлз Гриффит, Энтони Пинсиотти, Джон Коухерд, Джон Бенитес, Дино Пиана, Роберто Гатто, Дадо Морони, Стефано Ди Баттиста и многими другими. Макс Ионата побывал практически на всех континентах, неоднократно выступал в Японии, Китае, Нидерландах, Англии, Франции, Польше, Испании, Португалии, Сербии, Швейцарии, Дании, Германии, Объединенных Арабских Эмиратах, Кувейте, Перу и Соединенных Штатах.

Среди его международных наград: премия «Massimo Urbani» за игру на деревянных духовых инструментах, 2000; победа на национальном итальянском джазовом конкурсе «Baronissi», 2000, приз зрительских симпатий на международном конкурсе во Франции «Tramplin Jazz D'Avignon», 2002, награда "JAZZIT AWARD" – лучший итальянский тенор-саксофонист, 2012, 2013 годов. Популярный журнал Jazzlife посвятил ему огромную статью-интервью в специальном выпуске "Jazz horn 2010", обращаясь к Максу, как к "саксофонисту, открывшему новые границы в джазе".

Интересы музыкантов в России представляет Джазовое агентство Виктора Радзиевского.

Виктор Радзиевский-мл

авторы
Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл.
музыкальный стиль
мэйнстрим
страна
Италия, Россия
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