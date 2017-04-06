Пасхальный симфоджаз – «Праздничная мистерия»

18 апреля в 19:00 в Большом зале Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского пройдет Пасхальный гала-концерт в стиле симфоджаз – «Праздничная мистерия». В программе выступят солисты Московской областной филармонии, заслуженные артисты России Андрей (контрабас) и Михаил (фортепиано) Ивановы, а также Государственный академический Московский областной хор имени А.Д.Кожевникова (художественный руководитель – Николай Азаров, дирижёр – Платон Греков).



Кроме того, участниками программы станут: Александр Рамм (виолончель), Лембит Саарсалу / Эстония (саксофон), Дэвид Тимм (орган), Дмитрий Илларионов (гитара), Владислав Лаврик (труба), Александр Зингер (ударные), Полина Орбах (вокал).

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