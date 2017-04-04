Golden Jazz: Шер Остон и его Оркестр

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту
авторы
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Яков СОЛОДКИЙ

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, боп, гавайская музыка, госпел, индейская музыка, индийская музыка, кантри-блюз, кельтская музыка, кроссовер, кул, Латинский джаз, мэйнстрим, нео-клезмер, нуэво танго, ориентальная музыка, пидмонтский блюз, прог-рок, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, этно-джаз

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, ЮАР, Ямайка, Япония

печать
сохранить как pdf
Главная > новости

Golden Jazz: Шер Остон и его Оркестр

04.04.2017


Golden Jazz: Шер Остон и его Оркестр
8 апреля в Москве в ресторане Backstage Crocus City Hall в рамках музыкального фестивале Golden Jazz представит грандиозный концерт «Весенний джаз» известный российский джазмен Шер Остон и его Оркестр. Событие в мире джазовой музыки соберет не только самых ярких звезд российского джаза, но и медийных персон из числа поклонников джазовой музыки.

Это очередное событие фестиваля Golden Jazz, который полюбился почитателям джазовой музыки. В концерте, получившем название «Весенний Джаз», примут участие звезды российской джазовой и соул музыки Этери Бериашвили, Ольга Синяева, Полина Орбах, Александра Шерлинг, Егор Сесарев, Мария Антиповская, Александра Белякова, Артур Бэст, Мари Карне, группа INVOICE и другие известные исполнители.

В этот вечер певец, композитор, продюсер Шер Остон и его Оркестр, а также приглашенные звезды в сопровождении биг-бэнда представят публике лучшие песни о любви из золотого фонда мировой классики джаза и популярной музыки. Прозвучат песни и дуэты из репертуара Фрэнка Синатры, Дина Мартина, Эллы Фитцджеральд, Тони Беннетта, Нэт Кинг Коула, Натали Коул, Стиви Вандера, Бейонсе, а также современные и авторские произведения.

Насладиться джазом в этот вечер придут почитатели джазовой музыки Михаил Галустян, Евгений Папунаишвили, Ирина Антоненко, Вера Красова, Юрий Аскаров, Денис Клявер и другие медийные персоны.

Организатор фестиваля Golden Jazz Шер Остон считает, что популярность джазовой музыки в России с каждым годом возрастает все больше и больше.

«Несмотря на то, что в мире за последние десятилетия появилось множество разных жанров и направлений в музыке, джаз был и остается музыкой миллионов. Мелодии в стиле джаза слушают и поклонники «битлов», и юные меломаны. Джаз – это музыка Вселенной. Она притягивает к себе своей энергетикой, подвижностью, переплетением звуков разных музыкальных инструментов, особым звучанием саксофона», - говорит Шер Остон.

Творчество Шера Остона с его оригинальным стилем и неповторимым музыкальным почерком давно завоевало любовь среди любителей джазовой музыки. Этого музыканта отличает великолепное владение вокальным искусством, артистизм и высокий стиль исполнения каждой композиции в лучших традициях классической поп-музыки.

В своем творчестве Шер с абсолютной точностью передает особенности и драматургию каждого жанра в котором он работает - Соул, Джаз, R&B, поп-музыка. Каждое его выступление – это неповторимые эмоции, переживания и величественная атмосфера.

Мероприятия фестиваля Golden Jazz являются беспрецедентно новым форматом музыкально-светских событий и привлекают аудиторию, ценящих качество и комфорт. Golden Jazz – это изысканная атмосфера и выступления лучших джазовых исполнителей и коллективов.

Константин Филиппов

страна
Россия
Расскажи друзьям:



Еще новости на эту тему:
01.04.2017Jazzkaar 2017
21.03.2017Мартовские метаморфозы JazzWeek
16.03.2017Концерт Jazz Dance Orchestra – Covers Lovers
10.03.2017Ретро-джаз проект Real Jam в клубе ДуровЪ
09.03.2017DPH JAZZ: Алина Ростоцкая & Jazzmobile
22.02.2017JazzWeek: Терелл Стаффорд – король февраля
© 2017 Jazz-квадрат

Сайт работает на платформе Nestorclub.com