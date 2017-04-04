Golden Jazz: Шер Остон и его Оркестр



8 апреля в Москве в ресторане Backstage Crocus City Hall в рамках музыкального фестивале Golden Jazz представит грандиозный концерт «Весенний джаз» известный российский джазмен Шер Остон и его Оркестр. Событие в мире джазовой музыки соберет не только самых ярких звезд российского джаза, но и медийных персон из числа поклонников джазовой музыки.



Это очередное событие фестиваля Golden Jazz, который полюбился почитателям джазовой музыки. В концерте, получившем название «Весенний Джаз», примут участие звезды российской джазовой и соул музыки Этери Бериашвили, Ольга Синяева, Полина Орбах, Александра Шерлинг, Егор Сесарев, Мария Антиповская, Александра Белякова, Артур Бэст, Мари Карне, группа INVOICE и другие известные исполнители.



В этот вечер певец, композитор, продюсер Шер Остон и его Оркестр, а также приглашенные звезды в сопровождении биг-бэнда представят публике лучшие песни о любви из золотого фонда мировой классики джаза и популярной музыки. Прозвучат песни и дуэты из репертуара Фрэнка Синатры, Дина Мартина, Эллы Фитцджеральд, Тони Беннетта, Нэт Кинг Коула, Натали Коул, Стиви Вандера, Бейонсе, а также современные и авторские произведения.



Насладиться джазом в этот вечер придут почитатели джазовой музыки Михаил Галустян, Евгений Папунаишвили, Ирина Антоненко, Вера Красова, Юрий Аскаров, Денис Клявер и другие медийные персоны.



Организатор фестиваля Golden Jazz Шер Остон считает, что популярность джазовой музыки в России с каждым годом возрастает все больше и больше.



«Несмотря на то, что в мире за последние десятилетия появилось множество разных жанров и направлений в музыке, джаз был и остается музыкой миллионов. Мелодии в стиле джаза слушают и поклонники «битлов», и юные меломаны. Джаз – это музыка Вселенной. Она притягивает к себе своей энергетикой, подвижностью, переплетением звуков разных музыкальных инструментов, особым звучанием саксофона», - говорит Шер Остон.



Творчество Шера Остона с его оригинальным стилем и неповторимым музыкальным почерком давно завоевало любовь среди любителей джазовой музыки. Этого музыканта отличает великолепное владение вокальным искусством, артистизм и высокий стиль исполнения каждой композиции в лучших традициях классической поп-музыки.



В своем творчестве Шер с абсолютной точностью передает особенности и драматургию каждого жанра в котором он работает - Соул, Джаз, R&B, поп-музыка. Каждое его выступление – это неповторимые эмоции, переживания и величественная атмосфера.



Мероприятия фестиваля Golden Jazz являются беспрецедентно новым форматом музыкально-светских событий и привлекают аудиторию, ценящих качество и комфорт. Golden Jazz – это изысканная атмосфера и выступления лучших джазовых исполнителей и коллективов.



Константин Филиппов



страна

Россия

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