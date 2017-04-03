Творческое объединение «Звездный старт» и продюсерский центр Life Stars проводят 7 мая в Днепре (бывший Днепропетровск) масштабный всеукраинский творческий фестиваль-конкурс Зірки Дніпра-2017. Фестиваль-конкурс будет проводиться по семи номинациям. Среди них:
-вокальное искусство (солисты, дуэты, ансамбли), эстрадный вокал, народный вокал, академический вокал, джазовый вокал, авторская песня, рэп.
-хореографическое искусство (солисты, дуэты, малые и большие формы). Жанр – танцы народов мира, классическая хореография, современная хореография, эстрадный танец, народная стилизация, бальная хореография, брэйк-данс, хип-хоп