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Зірки Дніпра-2017

03.04.2017


Зірки Дніпра-2017
Творческое объединение «Звездный старт» и продюсерский центр Life Stars проводят 7 мая в Днепре (бывший Днепропетровск) масштабный всеукраинский творческий фестиваль-конкурс Зірки Дніпра-2017. Фестиваль-конкурс будет проводиться по семи номинациям. Среди них:

-вокальное искусство (солисты, дуэты, ансамбли), эстрадный вокал, народный вокал, академический вокал, джазовый вокал, авторская песня, рэп.

-хореографическое искусство (солисты, дуэты, малые и большие формы). Жанр – танцы народов мира, классическая хореография, современная хореография, эстрадный танец, народная стилизация, бальная хореография, брэйк-данс, хип-хоп

  • игра на музыкальных інструментах
  • художественное чтение
  • театр моды, модельные агентства
  • инструментальная музыка
  • -оригинальное искусство (солисты, дуэты, ансамбли), Жанр – цирковое искусство, эстрадные миниатюры.


К участию в конкурсе приглашаются все желающие. Положение о фестивале-конкурсе и анкеты-заявки можно найти в социальных сетях, например, здесь: https://vk.com/public143367769.

Заявки необходимо пересылать на адрес оргкомитета: evafest1987@gmail.com

Пройдет конкурс в Днепровском Дворце детей и молодежи.

страна
Украина
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