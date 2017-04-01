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Jazzkaar 2017

01.04.2017


Jazzkaar 2017


Крупнейший джазовый фестиваль в Эстонии, Jazzkaar, пройдет весной этого года с 21 по 30 апреля в Таллине. Много интересных концертов, много громких имен, много настоящего джаза - Jazzkaar 2017 не должен разочаровать самых взыскательных ценителей.

Откроет фестиваль большое сочинение для хора и ансамбля In the Beginning, которое представит здесь женский дуэт Кира Сков (вокал, композиция) - Мария Фауст (саксофон, композиция). Обе дамы живут сегодня в Копенгагене, но Мария Фауст – не датчанка, а эстонка с острова Саааремаа, которая является ныне заметной личностью в датском джазе. Еще один важный концерт дня открытия – совместное выступление с эстонскими музыкантами, гитаристом Яааком Соояром и двумя вокалистками, знаменитого мастера фри-джаза из Нидерландов, перкуссиониста Хана Беннинка, которому в этом году исполняется 75 лет. Современный синтетический джаз, очень далекий от классических образцов, продемонстрирует таллинцам модное британское трио из Манчестера GoGo Penguin.

Для тех, кто вырос и полюбил джаз еще в советские годы, навсегда легендарным останется фестиваль в Таллине 67-го года. В честь 50-летия этого события специальную совместную программу подготовили два бэнда – польский квинтет Збигнева Намысловского и эстонский ансамбль Tőnu Naissoo Unity, которые выступят 22 апреля. Другие концерты этого дня – удивительная программа эстонской скрипачки и певицы Маарьи Нуут с ее музыкальными сказками для детей и взрослых, выступление немецкого квартета Себастьяна Студницкого, австрийцев Holler My Dear и американской басистки и певицы Мешель Ндегеочелло.

24 апреля главными звездами станут американцы из знаменитой группы Spyro Girа, а на следующий день фестиваль празднует столетие со дня рождения Эллы Фитцджеральд большим гала-концертом с участием Estonian Dream Big Band, латвийского певца Интарса Бузулиса и эстонских вокалисток – известных Лииси Колксон и Софьи Рубиной и восходящей звезды Сусанны Александры. 26 апреля трудно будет пройти мимо интерпретации «Весны Священной» Стравинского датским трио The Firebirds и концерта очень известного американского ударника Стива Гадда со своей группой.

Любителей этно-джаза наверняка привлечет 27 апреля концерт экзотического израильского коллектива Yemen Blues с музыкой, где джаз соединен с музыкальными традициями евреев Йемена. А вот поклонникам мэйнстрима стоит побывать 28 апреля на концерте известно в эстонском джазе ударника Тоомаса Рулла и его квартета. В этот же день традиции литовского джаза поддержит Silent Blast Quintet саксофониста Витаутаса Лабутиса, а армянского – пианист Тигран Амасян. Электронный джаз британского дуэта Yussef Kamaal прозвучит 29 апреля, как и электро-свинг от живущей в Германии румынской вокалистки Элис Фрэнсис. Закроет фестиваль 30 апреля, в Международный день джаза, выступление эстонской певицы Сиири Сисаск c программой ее нового альбома.

Здесь упомянуты далеко не все события Jazzkaar 2017. Стоит лишь упомянуть, что параллельно главным концертам в Таллине, гости фестиваля и эстонские джазмэны будут выступать и в других городах небольшой страны.

Леонид Аускерн

авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Эстония
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