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KUBA KOLASA в Музее Азгура
29.03.2017
22 апреля в "живом уголке" (авторский проект Леонида Нарушевича) музея Азгура выступит группа
KUBA KOLASA - авангардный шансон, мелодекломация
Состав: Константин Степанец - голос, гитара, гиталеле; Максим Фролов - кнопочный аккордеон, Платон Медведев - электроника
В 2014 году вышел дебютный мини-альбом "Рябой" http://ultra-music.com/news/22521
https://vk.com/kuba_kolasa
цена удовольствия 5 р
"Мемориальный музей-мастерская З.И. Азгура", Минск, Беларусь
22 апреля в 19:00
музыкальный стиль
авангард
страна
Беларусь
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