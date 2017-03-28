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Катерина Балыкбаева в клубе ДуровЪ

28.03.2017


Катерина Балыкбаева в клубе ДуровЪ
Катерина Балыкбаева долгие годы прожив на Кубе в Гаване, впитала в себя всю красоту этого экзотического острова с его пальмами, с солено-горьким запахом моря, потоками солнечного света, песчаными пляжами. В атмосфере настоящего земного рая сформировались вкусовые предпочтения и абсолютная внутренняя ритмическая свобода будущей певицы. Великолепная вокальная техника, редкий лирический дар, где каждая фраза — полифония чувств, полная самоотдача и самобытность творчества, мощная энергетика радости бытия, многогранность таланта, в том числе драматического - своеобразные интонации, акценты, жесты, музыкальные паузы, полные смыслового содержания, – все это делает выступление певицы подобным небольшому театральному представлению.

В 1989 году в составе ансамбля "Кадран Солар" Катерина представляет Молдавию на Международном фестивале в Витебске. В 1994 году, после переезда в Ялту, Катерина знакомится с Виктором Власовым и начинает работать в его музыкальном салоне "Черное море". Публике она хорошо известна по проекту гитариста и композитора Александра Виницкого «Прекрасная любовь», сотрудничеству с «Sambateria» Артура Газарова, и по многим другим концертам. В 2016 году широкая телевизионная публика с удовольствием наблюдала за участием Катерины в 5 сезоне телевизионного шоу "Голос" в составе команды Леонида Агутина.

Удивительно красивый низкий, матовый тембр голоса, то тихий, мягкий, завораживающий и проникновенный, то мощный, наполненный бушующими страстями. Катерина любую популярную песню может превратить в шедевр благодаря свободной ритмической интерпретации и яркой эмоциональности. Исполнение певицы покоряет совершенством фразировки, изяществом пластического рисунка. Ее голос свеж и соблазнителен, её исполнение безупречно и без очевидного усилия.

И все-таки главное в ее талантах – Катерина обаятельный, веселый и щедрый артист, и это слышно с первых звуков. Катерина создает музыку надежды и исцеления, которая согревает наш мир и обращена к сердцам слушателей.

6 апреля (четверг) 2017

Премьера в клубе "ДуровЪ"

Участница проекта «Голос»

Певица Катерина Балыкбаева

и проект Rais do Sol

Специальный гость – певица Этери Бериашвили

в проекте JAZZ IN MOTION
в арт-клубе "ДуровЪ"

Начало в 20.00

Адрес клуба «Дуровъ»: ул. Павловская, д.6 (м. Добрынинская/Серпуховская)

музыкальный стиль
мэйнстрим
страна
Россия
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