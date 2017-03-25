В Москве отметят 90-летие Джерри Маллигена

28 марта в Москве отметят 90-летие американского джазового саксофониста и композитора Джерри Маллигена (Gerry Mulligan). Музыкальный вечер, посвященный этому талантливому музыканту, которого считают одним из основателей стиля «кул» (cool-jazz), пройдет в Emporio Café. Композиции из репертуара Джерри Маллигена исполнит московский оркестр SV Band под руководством талантливого саксофониста Николая Семенова. Также в этот вечер прозвучит авторская музыка этого музыкального коллектива и всемирно известные джазовые композиции.



В своем творчестве музыканты SV Band сочетают стили cool-jazz, фанк, фьюжн, диско, смуз-джаз. Выступления SV Band – это путь от жарких латиноамериканских мелодий к культуре европейской — чарующему «белому» танцу. Николай Семенов (саксофон), Алексей Самарин (пиано), Евгений Панин (гитара), Павел Корчагин (электроконтрабас), Андрей Романика (барабаны) за последние несколько лет отыграли более 200 выступлений в городах России. В их арсенале 40 авторских композиций, автором более 10 произведений является талантливый композитор Константин Бубнов, написавший хиты для многих известных российских исполнителей.



Композиции этого музыкального коллектива звучат на Europa Plus, Love Radio «Дорожном радио» и «Радио Дача». Их авторские композиции Baker Street, «Он ушел», «Карнавал» и «Лето и зима» всегда дарят отличное, позитивное, и, самое главное, правильное настроение.



Напомним, 6 апреля 2017 года Джерри Маллиген исполняется 90 лет. Самый известный баритон-саксофонист всех времен, Джерри Маллиген, бесспорно, является столпом джаза. Выразительный солист, готовый импровизировать с кем угодно: от традиционных диксилендеров до авангардных боперов, — Маллиген придал в определенной степени революционную легкость звучанию его изначально неудобному и тяжеловесному инструменту, играя со скоростью и ловкостью альт-саксофониста. В смысле инструментального исполнения, в джазе нет ни одного музыканта, который бы владел всем арсеналом средств игры на баритон-саксофоне лучше Маллигена.



28 марта, Emporio Café (1-й Тверской-Ямской переулок, 18/3)



Начало: 20:00



Константин Филиппов

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