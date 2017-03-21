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Театр голоса «Ла Гол» в Музее Вадима Сидура,

21.03.2017


Театр голоса «Ла Гол» в Музее Вадима Сидура,
26 марта в Музее Вадима Сидура состоится концерт и музыкальный перформанс в исполнении театра голоса «Ла Гол».

Театр Голоса «Ла Гол» возник в апреле 2016 года на основе лаборатории «Голос» института театра премии «Золотая маска». Группа объединяет единомышленников, людей различных профессий – не только профессиональных вокалистов. Среди ее участников перформеры, театральные деятели, танцовщики, художники, кураторы. Также в группу входят хореограф и профессиональный театральный режиссер.

Всех участников группы объединяет интерес к исследованию возможностей голоса и работы с голосовыми практиками в эпоху постдраматического оперного театра.

Концентрируясь на сочинениях, созданных в ХХ и ХХI веках, начиная с Дж. Кейджа и послевоенных сочинений FLUXUSа, группа обращается к другим областям голосовых традиций, таких как средневековая, барочная и традиционная музыка разных народов. Наработав, таким образом, огромный творческий потенциал «Ла Гол» ставит главной своей задачей работу с молодыми российскими композиторами, планируя исполнять их сочинения и инициировать создание новых. В настоящее время в репертуаре группы сочинения Дж. Кейджа, Роберта Эшли, Дм. Курляндского, Кирилла Широкова, Дитера Шнебеля, Джиасинто Шелcи, FLUXUSа, Наталии Пшеничниковой, Сергея Невского.

«Ла Гол» исполнит новое произведение Кирилла Широкова для вокалистов и электромеханических приборов, а также сочинения Джона Кейджа, Клауса Ланга и Кунсу Шима.

26 марта, 17:00

Музей Вадима Сидура, Москва, Новогиреевская улица, 37/А

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка
страна
Россия
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