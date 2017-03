Мартовские метаморфозы JazzWeek

Март – исключительно переменчивый в отношении погоды месяц. Возможно, поэтому люди особенно часто обращаются в марте к прогнозу погоды. По крайней мере, американских поклонников джаза, слушающих его по радио, в марте волновал прежде всего прогноз погоды, ну, в смысле, Weather Report. Наверное, кто-то с удовольствием слушал оригинальные записи легендарного коллектива с Завинулом, Шортером, Пасториусом. Но в массе свой поклонники джаза дружно вывели на первое место в чарте JazzWeek по данным на 20 марта трибьют классикам фьюжн, созданный неутомимым Джерри Трешером Джиббсом и его новым ансамблем, двойной альбом Weather Or Not. Впрочем, Weather Report посвящен здесь только один диск альбома, второй – это оригинальные композиции Джибса разных лет. Обзор этого диска можно найти на сайте, поэтому дальнейшие подробности опускаю. Из тройки лидеров февраля только Джои ДеФранческо улучшил свои позиции и переместился с третьего места на первое. Стаффорд и Organic Trio существенно отступили, но места в «горячей десятке» лидеров сохранили. А в целом своенравная мартовская погода здорово потрепала февральскую группу лидеров – в новой «десятке» их осталось только трое вышеупомянутых. Мартовские метаморфозы придали ей теперь такой вид:Gerry Gibbs & The Thrasher People(Whaling City Sound)Joey DeFrancesco + The People Project Freedom (Mack Avenue)Jeremy Pelt(HighNote)Steve Khan(Tone Center)Charlie Sepulveda & The Turnaround(HighNote)Carmen Lundy(Afrasia Productions)Heads Of State(Smoke Sessions)Nick Finzer(Outside In Music)Terell Stafford Forgive and Forget (Herb Harris Music)Organic Trio Saturn's Spell (Jazz Family)