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Мартовские метаморфозы JazzWeek

21.03.2017


Мартовские метаморфозы JazzWeek Март – исключительно переменчивый в отношении погоды месяц. Возможно, поэтому люди особенно часто обращаются в марте к прогнозу погоды. По крайней мере, американских поклонников джаза, слушающих его по радио, в марте волновал прежде всего прогноз погоды, ну, в смысле, Weather Report. Наверное, кто-то с удовольствием слушал оригинальные записи легендарного коллектива с Завинулом, Шортером, Пасториусом. Но в массе свой поклонники джаза дружно вывели на первое место в чарте JazzWeek по данным на 20 марта трибьют классикам фьюжн, созданный неутомимым Джерри Трешером Джиббсом и его новым ансамблем, двойной альбом Weather Or Not. Впрочем, Weather Report посвящен здесь только один диск альбома, второй – это оригинальные композиции Джибса разных лет. Обзор этого диска можно найти на сайте, поэтому дальнейшие подробности опускаю. Из тройки лидеров февраля только Джои ДеФранческо улучшил свои позиции и переместился с третьего места на первое. Стаффорд и Organic Trio существенно отступили, но места в «горячей десятке» лидеров сохранили. А в целом своенравная мартовская погода здорово потрепала февральскую группу лидеров – в новой «десятке» их осталось только трое вышеупомянутых. Мартовские метаморфозы придали ей теперь такой вид:

Gerry Gibbs & The Thrasher People Weather or Not (Whaling City Sound)

Joey DeFrancesco + The People Project Freedom (Mack Avenue)

Jeremy Pelt Make Noise! (HighNote)

Steve Khan Backlog (Tone Center)

Charlie Sepulveda & The Turnaround Mr. EP (HighNote)

Carmen Lundy Code Noir (Afrasia Productions)

Heads Of State Four In One (Smoke Sessions)

Nick Finzer Hear & Now (Outside In Music)

Terell Stafford Forgive and Forget (Herb Harris Music)

Organic Trio Saturn's Spell (Jazz Family)

Леонид Аускерн

авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
США
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