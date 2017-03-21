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Мартовские метаморфозы JazzWeek
21.03.2017
Март – исключительно переменчивый в отношении погоды месяц. Возможно, поэтому люди особенно часто обращаются в марте к прогнозу погоды. По крайней мере, американских поклонников джаза, слушающих его по радио, в марте волновал прежде всего прогноз погоды, ну, в смысле, Weather Report. Наверное, кто-то с удовольствием слушал оригинальные записи легендарного коллектива с Завинулом, Шортером, Пасториусом. Но в массе свой поклонники джаза дружно вывели на первое место в чарте JazzWeek по данным на 20 марта трибьют классикам фьюжн, созданный неутомимым Джерри Трешером Джиббсом и его новым ансамблем, двойной альбом Weather Or Not. Впрочем, Weather Report посвящен здесь только один диск альбома, второй – это оригинальные композиции Джибса разных лет. Обзор этого диска можно найти на сайте, поэтому дальнейшие подробности опускаю. Из тройки лидеров февраля только Джои ДеФранческо улучшил свои позиции и переместился с третьего места на первое. Стаффорд и Organic Trio существенно отступили, но места в «горячей десятке» лидеров сохранили. А в целом своенравная мартовская погода здорово потрепала февральскую группу лидеров – в новой «десятке» их осталось только трое вышеупомянутых. Мартовские метаморфозы придали ей теперь такой вид:
Gerry Gibbs & The Thrasher People Weather or Not (Whaling City Sound)
Joey DeFrancesco + The People Project Freedom (Mack Avenue)
Jeremy Pelt Make Noise! (HighNote)
Steve Khan Backlog (Tone Center)
Charlie Sepulveda & The Turnaround Mr. EP (HighNote)
Carmen Lundy Code Noir (Afrasia Productions)
Heads Of State Four In One (Smoke Sessions)
Nick Finzer Hear & Now (Outside In Music)
Terell Stafford Forgive and Forget (Herb Harris Music)
Organic Trio Saturn's Spell (Jazz Family)
Леонид Аускерн
авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
США
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