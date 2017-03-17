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Благотворительный концерт Юрия Маркина

17.03.2017


Благотворительный концерт Юрия Маркина
24 марта 2017 года в концертном зале Третьяковской галереи состоится благотворительный концерт выдающегося отечественного джазмена, члена Союза композиторов — Юрия Маркина, с участием известных музыкантов и коллективов, исполняющих музыку автора. Все вырученные средства от продажи билетов пойдут на помощь подопечным Детского хосписа «Дом с маяком».

Концерт приурочен к 75-летию Юрия Маркина – российского джазмена, члена Союза композиторов, педагога, автора джазовых опер. Юрий Иванович — один из немногих композиторов России, соединяющих в своих произведениях джаз и классику, в его музыке можно услышать и влияние эпохи барокко, импрессионизма, традиционный и модальный джаз, отголоски музыки Третьего течения, а также идеи русских композиторов 19 века.

Специальным гостем концерта станет известный европейский гитарист Яак Соояар, профессор, вице-президент и основатель джазовой федерации Эстонии.

Программа концерта включает в себя выступления известных артистов и музыкальных коллективов:

- Известный эстонский гитарист Яак Соояар, профессор, вице-президент и основатель джазовой федерации Эстонии;

- Заслуженный артист РФ Сергей Жилин.

В программе концерта выступления известных артистов и музыкальных коллективов:

- Александр Хургин, струнный оркестр Cantus Firmus

соло (скрипка) учащийся ДМШ академического музыкального училища при московской консерватории, лауреат международных конкурсов Артур Кришчян (12 лет)

соло (рояль) концертмейстер Большого Театра Елена Жукова;

- Саксофонист и композитор Алексей Круглов и его оркестр «Круглый Бенд»;

- Галима Барсова, артистка ведущих симфонических оркестров столицы (дуэт скрипка, контрабас);

- Студенческий ансамбль Заслуженного работника культуры РФ, профессора Московского государственного института культуры Валерия Мелехина;

- Сергей Резанцев, Заслуженный артист РФ, профессор Московского государственного института культуры, заведующий отделением духовых и ударных инструментов ГМКЭДИ.

Каждый зритель, приобретая билет на концерт, не только сможет насладиться классической джазовой музыкой, но и помочь подопечным детского хосписа «Дом с маяком».

Дата концерта: 24 марта 2017

Время: 19.00

Место: Москва, Концертный зал Третьяковской галереи, Лаврушинский пер 12, Инженерный корпус

Юлия Шамеева

музыкальный стиль
мэйнстрим
страна
Россия
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