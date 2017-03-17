Благотворительный концерт Юрия Маркина

24 марта 2017 года в концертном зале Третьяковской галереи состоится благотворительный концерт выдающегося отечественного джазмена, члена Союза композиторов — Юрия Маркина, с участием известных музыкантов и коллективов, исполняющих музыку автора. Все вырученные средства от продажи билетов пойдут на помощь подопечным Детского хосписа «Дом с маяком».
Концерт приурочен к 75-летию Юрия Маркина – российского джазмена, члена Союза композиторов, педагога, автора джазовых опер. Юрий Иванович — один из немногих композиторов России, соединяющих в своих произведениях джаз и классику, в его музыке можно услышать и влияние эпохи барокко, импрессионизма, традиционный и модальный джаз, отголоски музыки Третьего течения, а также идеи русских композиторов 19 века.
Специальным гостем концерта станет известный европейский гитарист Яак Соояар, профессор, вице-президент и основатель джазовой федерации Эстонии.
Программа концерта включает в себя выступления известных артистов и музыкальных коллективов:
- Известный эстонский гитарист Яак Соояар, профессор, вице-президент и основатель джазовой федерации Эстонии;
- Заслуженный артист РФ Сергей Жилин.
В программе концерта выступления известных артистов и музыкальных коллективов:
- Александр Хургин, струнный оркестр Cantus Firmus
соло (скрипка) учащийся ДМШ академического музыкального училища при московской консерватории, лауреат международных конкурсов Артур Кришчян (12 лет)
соло (рояль) концертмейстер Большого Театра Елена Жукова;
- Саксофонист и композитор Алексей Круглов и его оркестр «Круглый Бенд»;
- Галима Барсова, артистка ведущих симфонических оркестров столицы (дуэт скрипка, контрабас);
- Студенческий ансамбль Заслуженного работника культуры РФ, профессора Московского государственного института культуры Валерия Мелехина;
- Сергей Резанцев, Заслуженный артист РФ, профессор Московского государственного института культуры, заведующий отделением духовых и ударных инструментов ГМКЭДИ.
Каждый зритель, приобретая билет на концерт, не только сможет насладиться классической джазовой музыкой, но и помочь подопечным детского хосписа «Дом с маяком».
Дата концерта: 24 марта 2017
Время: 19.00
Место: Москва, Концертный зал Третьяковской галереи, Лаврушинский пер 12, Инженерный корпус