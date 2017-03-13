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Фестиваль экспериментальной академической музыки

13.03.2017


Фестиваль экспериментальной академической музыки
С 17 по 19 марта в пространстве музея Вадима Сидура в Москве состоится мини-фестиваль современной академической музыки. В рамках трех концертов свои произведения представят московские композиторы и музыканты-импровизаторы Кирилл Широков, Даниил Пильчен, Алексей Зайцев и Даша Звездина.

Расписание:

17 марта, 19:30

18 марта, 17:00

19 марта, 18:00

Кирилл Широков участник ансамбля ‘the same’ (совместно с Сашей Елиной), пост-рок коллектива «Хтоническая утрата» (совместно с Владимиром Горлинским), дуэтов «Последний строитель» (совместно с Даниилом Пильченом) и ‘[t]’ (совместно с Мариной Полеухиной), арт-группы «ДэКа» (совместно с Дарьей Звездиной и Даниилом Пильченом). В 2015 году Кирилл окончил Московскую государственную консерваторию им. П.И. Чайковского (класс композиции Владимира Тарнопольского). Участвовал в мастер-классах Энно Поппе, Раду Малфатти, Ивана Феделе, Дмитрия Курляндского, а также в Международной академии молодых композиторов в г. Чайковском (2011, профессора Франк Бедросян и Пьерлуиджи Биллоне; 2013, профессора Антуан Бойгер и Жан-Люк Эрве).

Участник концертов программы «Место звука» (2015-2016, Электротеатр Станиславский), фестиваля ‘klangraum düsseldorf’ (2015), фестивалей «Московкий форум» (2011, 2014), «Трудности перевода» (2011-2014, Москва) и Венецианской биеннале (2012).

В качестве исполнителя играл российские и мировые премьеры пьес Антуана Бойгера, Юрга Фрая, Дмитрия Курляндского, Алексея Сысоева, Дарьи Звездиной и др.

Даниил Пильчен – московский композитор, активно разрабатывающий эстетику постиндустриального отчуждения в сфере академической музыки. В последние годы он участвует в деятельности ряда московских музыкальных и художественных формаций: арт-группы «ДэКа», дуэта «Спасибо! Я люблю тебя», проекта «Последний строитель» и мн. др.

Алексей Зайцев композитор, исполнитель и импровизатор. Изучает и исполняет работы современных (академических) композиторов, переводит на русский язык «Историю «консонанса» и «диссонанса»» Джеймса Тенни. Стипендиат Международной академии молодых композиторов в г. Чайковском в 2015 году.

Даша Звездина – композитор, исполнитель и импровизатор. В ряде последних произведений Звездина разрабатывает проблематику музыкального времени, которое структурируется через отношение исполнителя с пространством бумажной партитуры (‘château’, ‘comme un lac’, ‘the wanderer in a shining armor. meanwhile’) и ее индивидуальном прохождении. Кроме того, внимание автора обращено к исследованию физических процессов, происходящих во время игры, что формирует ее совершенно особенное отношение к музицированию.

Музей Вадима Сидура, Москва, Новогиреевская улица, 37/А

музыкальный стиль
академическая музыка
страна
Россия
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