Выставка к столетию Эллы Фитцджеральд

2017-й год знаменателен не только юбилеем двух русских революций, в джазе на этот год пришлось немало славных дат. Уже прошел столетний юбилей выпуска в 1917 году первой джазовой грампластинки, а на пороге (25 апреля) – сто лет со дня рождения первой леди джазового вокала Эллы Фитцджеральд (Ella Fitzgerald). Смитсонианский национальный музей американской истории подготовил к этому юбилею специальную выставку, которая открывается 1 апреля под названием Ella Fitzgerald: The First Lady of Song at 100. Одновременно эта выставка дает старт мероприятиям проводящегося уже шестнадцатый год Jazz Appreciation Month («Месяц признания (уважения) джаза») – уже ставшему традицией чествованию в апреле джаза, как значительного явления общечеловеческой культуры.



Что касается выставки в честь Эллы Фитцджеральд, то здесь будет представлено множество документов, нот, фотографий и предметов, связанных с жизнью и творчеством великой джазовой певицы, включая ее знаменитое ярко-красное платье. Элла Фитцджеральд (1917 – 1996) была одной из тех, кто помогал разрушать расовые барьеры в американской культуре. Еще в 1938 году ее запись A-Tisket, A-Tasket стала общенациональным хитом. Альбомы Ella Swings Brightly, The First Lady of Song, Cole Porter Song Book и Ella and Louis стали классикой джаза. Будут представлены полученное Эллой «золотые граммофончики»: всего на ее счету было 13 премий Грэмми, включая награду 1990-го года за лучшее женское вокальное исполнение, а также специальная награда Кеннеди-Центра за достижения в течение всей жизни. Все представленные артефакты дадут посетителям выставки яркое представление о масштабе таланта этой непревзойденной вокалистки.



Леонид Аускерн



