Выставка к столетию Эллы Фитцджеральд

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту
авторы
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Яков СОЛОДКИЙ

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, боп, гавайская музыка, госпел, индейская музыка, индийская музыка, кантри-блюз, кельтская музыка, кроссовер, кул, Латинский джаз, мэйнстрим, нео-клезмер, нуэво танго, ориентальная музыка, пидмонтский блюз, прог-рок, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, этно-джаз

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, ЮАР, Ямайка, Япония

печать
сохранить как pdf
Главная > новости

Выставка к столетию Эллы Фитцджеральд

12.03.2017


Выставка к столетию Эллы Фитцджеральд
2017-й год знаменателен не только юбилеем двух русских революций, в джазе на этот год пришлось немало славных дат. Уже прошел столетний юбилей выпуска в 1917 году первой джазовой грампластинки, а на пороге (25 апреля) – сто лет со дня рождения первой леди джазового вокала Эллы Фитцджеральд (Ella Fitzgerald). Смитсонианский национальный музей американской истории подготовил к этому юбилею специальную выставку, которая открывается 1 апреля под названием Ella Fitzgerald: The First Lady of Song at 100. Одновременно эта выставка дает старт мероприятиям проводящегося уже шестнадцатый год Jazz Appreciation Month («Месяц признания (уважения) джаза») – уже ставшему традицией чествованию в апреле джаза, как значительного явления общечеловеческой культуры.

Что касается выставки в честь Эллы Фитцджеральд, то здесь будет представлено множество документов, нот, фотографий и предметов, связанных с жизнью и творчеством великой джазовой певицы, включая ее знаменитое ярко-красное платье. Элла Фитцджеральд (1917 – 1996) была одной из тех, кто помогал разрушать расовые барьеры в американской культуре. Еще в 1938 году ее запись A-Tisket, A-Tasket стала общенациональным хитом. Альбомы Ella Swings Brightly, The First Lady of Song, Cole Porter Song Book и Ella and Louis стали классикой джаза. Будут представлены полученное Эллой «золотые граммофончики»: всего на ее счету было 13 премий Грэмми, включая награду 1990-го года за лучшее женское вокальное исполнение, а также специальная награда Кеннеди-Центра за достижения в течение всей жизни. Все представленные артефакты дадут посетителям выставки яркое представление о масштабе таланта этой непревзойденной вокалистки.

Леонид Аускерн

авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
США
Расскажи друзьям:



Еще новости на эту тему:
13.02.2017 Умер Эл Жарро
02.12.2016Эллингтон третьего поколения
17.11.2016Умер Моуз Эллисон
23.09.2016Выставка-форум «Амплитуда 2016».
01.09.2016Элизабет Контоману в ММДМ
18.07.2016Фестиваль электронной музыки ADVENTURE THE MUSIC
© 2017 Jazz-квадрат

Сайт работает на платформе Nestorclub.com