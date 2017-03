рубрики интервью статьи обзоры книги портреты релизы премии концерты территории фестивали фирмы юмор стили блюз джаз этно

Ретро-джаз проект Real Jam в клубе ДуровЪ







Ретро-джаз проект REAL JAM



в проекте Jazz in Motion

в клубе «ДуровЪ»

В программе всеми любимые хиты Гленна Миллера, Дюка Элингтона, Джорджа Гершвина и Бенни Гудмена и композиции из репертуара Pupinni Sisters, Andrews sisters, McGuire Sisters



Real JAM — это уникальный музыкальный проект, культивирующий ретро-стиль. Три вокалистки и пять инструменталистов (ударные, контрабас, гитара, саксофон и клавиши) возрождают традиции старого американского джаза и переносят слушателя в первую половину прошлого века.



В репертуаре группы — песни, которые вошли в «золотой» фонд всемирной музыкальной истории. В свое время их исполняли Элла Фитцджеральд, Фрэнк Синатра, Луи Армстронг, сестры Эндрюс, Мэрилин Монро, а сегодня они звучат в интересных авторских аранжировках и не теряют актуальности.



Одновременно с этим группа не боится экспериментировать и в обратном направлении: песни из хит-парадов последнего десятилетия в свинговой стилизации и в трехголосном звучании сияют джазовым лоском и приводят публику в невероятный восторг. Именно благодаря уникальным аранжировкам и удачной концепции проекта, Real JAM заняли свою нишу на российской джазовой сцене и стали одним из самых востребованных коллективов Москвы.



Значительное место в репертуаре Real JAM занимает джайв, буги-вуги и рок-н-ролл: это определенно придется по вкусу тем, кто любит зажигательные танцы.



Тщательно выверенная ретро-стилистика прослеживается не только в музыке, которую создает и играет группа, но и в многочисленных сценических образах ее участников, которые меняются от концерта к концерту и вносят свою лепту в создание правильной атмосферы и настроения.

Real JAM ведет активную концертную деятельность и осваивает все более престижные площадки. Группа выступала на международном музыкальном фестивале «Усадьба.Джаз» (Архангельское, 2011), а также на первом Международном джазовом фестивале JAZZ IN MINSK (город Минск), была хэдлайнером фестиваля «Среда джаза» в Москве, а также участником ретро-фестивалей «Олдтаймер-галерея», «Леди на велосипеде», «Свинговый Бум» и «Ретро-фест» в Сокольниках, «Джаз-Лихорадка» (Пермь), «Ретро-Шик» (Тула) и др . Real JAM регулярно выступают на самых авторитетных джазовых площадках Москвы (джаз-кафе «Эссе», «Союз Композиторов», джазовый зал Cool Train клуба Б2, клуб «Дуровъ», Клуб Игоря Бутмана, клуб «Форте», Music Town и мн.др.), в самых больших клубах Санкт-Петербурга и других городов России, а также в Киеве, Минске и в Италии.



Чем активнее концертная деятельность группы, тем чаще её можно увидеть и услышать в масс-медиа: Real JAM выступали в прямом эфире программы «Первый отряд» на радио «Маяк», в шоу «Доброе утро, Америка!» на Comedy Radio; стали гостями шоу «Ночь» на телеканале «Москва 24» (экс-«Столица»), «Живой концерт» на радио «Комсомольская правда». Публикации о группе появляются в глянцевых журналах не только в рубриках, связанных с музыкой, но и материалах о моде и стиле (Cosmopolitan, Moda Topical и др.). Real Jam начали сотрудничество с «Радио Джаз».



Репертуар группы постоянно расширяется, а шоу-программа — обновляется. Только «живое» звучание, стильная музыка, качественные аранжировки, красивое шоу.

It`s Real JAM, baby.



Начало концерта в 20.00.



