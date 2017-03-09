DPH JAZZ: Алина Ростоцкая & Jazzmobile

Алина Ростоцкая — явление для московской джазовой сцены весьма необычное. Эта певица обладает редким инструментальным мышлением, теплым и мягким тембром голоса, тонким чувством стиля. Впервые серьезно заявила о себе Алина в 2009 году, завоевав гран-при первого московского конкурса джазовых вокалистов, а уже в 2010 выступила со своим ансамблем на одном из самых авторитетных джазовых фестивалей в России- «Джаз в саду Эрмитаж». С тех пор она успела посотрудничать с такими замечательными музыкантами, как Анатолий Кролл, Алексей Кузнецов, Алекс Ростоцкий, Сергей Манукян, Яков Окунь, Владимир Данилин, Олег Киреев, Алексей Подымкин, стать лауреатом нескольких престижных международных конкурсов ( Voicingers, Riga Jazz Sage, Nomme Jazz), поучаствовать в огромном количестве фестивалей и даже стать полуфиналисткой шоу Большой Джаз на телеканале Культура.



Последние несколько лет Алина Ростоцкая работает со своим проектом Jazzmobile, для которого пишет музыку и аранжировки джазовых стандартов. Она экспериментирует со стилями, поет как на английском, так и на русском языке, а часто вообще без слов, используя голос, как инструмент.



3 апреля 2016 года в Театральном Центре на Страстном состоялась презентация дебютного альбома «FLOW», вышедшего на лейбле Butman Music.



Москва, Гончарная 7/4Dewar's Powerhouse Moscow 11 марта 20:00



Алиса Величко

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