Джаз по-шотландски: Aberdeen 2017

Джазовый фестиваль в Абердине – значимое событие в джазовой жизни Шотландии и, тем более, самого города. Не зря городской совет Абердина является одним из основных организаторов этого праздника музыки. Ну, а главным организатором остается общество любителей джаза – Jazz Scotland. В этом году фестиваль пройдет с 15 по 19 марта. Как обычно, наряду с широкой панорамой местного джаза, здесь будут представлены и зарубежные звезды.



В день открытия в клубе Blue Lamp зрителей ждет вечер современного американского джаза, где традиции Роллинса и Коулмэна смешались с молодежным рэпом: трио из Нью-Йорка под руководством тенор-саксофониста и рэпера-вокалиста Джеймса Брендона Льюиса. Свой сольный сет в рамках этого вечера получит и еще один молодой талант – пианист Алан Бензи. Еще одно сольное выступление американского пианиста состоится 16 марта, но это уже совсем иного направления исполнитель: Чарли Вуд из Мемфиса играет практически все – от ритм-энд-блюза до классического джаза, да еще и поет при этом. 19 марта звездой вечера в том же клубе Blue Lamp станет впервые приехавшая в Шотландию трубачка Бриа Сконберг с квартетом Конрада Вишневского. Жаркий соул-фанк с африканскими корнями предложит шотландской публике в клубе The Lemon Tree команда Ibibio Sound Machine.



Но, конечно, в большей степени Абердин – это домашний фестиваль для своих, а шире – британских исполнителей. Каждый вечер фестивальную программу будут открывать молодые местные музыканты, в основном Aberdeen Jazz University Jazz Band. В один из вечеров этот коллектив даст концерт духовной музыки Дюка Эллингтона в главном соборе Абердина. Особое внимание привлекает выступление трио Эллиота Гэлвина, признанное в 2014 году лучшими европейскими молодыми джазовыми музыкантами. Концерт в Абердине трио проводит в рамках своего британского тура в поддержку дебютного альбома. Энергетикой зрители смогут подзарядиться на выступлении Renegade Brass Band 17 марта: этот коллектив играет острую смесь фанка, джаза и музыки хип-хоп. Трубач Колин Стил в тот же вечер на другой площадке по контрасту порадует любителей ностальгичной музыки программой из произведений Майлса Дэвиса. «Блюзовый полдень» устроят в клубе The Lemon Tree 18 марта три блюзовые команды: Connie Lush Band, Gerry Jablonski Electric Band и Blues N Trouble. Цыганский джаз тоже играют в Шотландии – это докажет местное трио The Rose Room со скрипачкой Сионэйд Айткен также 18 марта. Апофеозом фестиваля станет 19 марта открытый для всех желающих джазовый праздник Jazz on the Green, когда весь центр города отдадут музыке: восемь площадок, четыре часа джаза. Его в Шотландии любят!



Леонид Аускерн



Леонид АУСКЕРН

Великобритания

