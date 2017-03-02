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Татьяна Михина: Woman in Love

02.03.2017


Татьяна Михина: Woman in Love
В праздничный день 8 марта 2017 года Татьяна Михина представляет премьеру своей акустической программы Woman in Love.

В этих песнях - все грани влюбленной женщины, нежность и страсть, романтика и мечты. В уютной, почти интимной атмосфере кафе Scenario искренние эмоции и красивая музыка. От шикарного, расслабляющего лаунжа, французской романтики, джазовых мелодий и авторских песен до настоящего драйва - все для прекрасного настроения в праздничный день.

Татьяна Михина - певица, актриса кино и театра, композитор. Яркая, эффектная, изящная. Зрители полюбили ее в Центральном академическом театре Российской Армии и в сериалах на НТВ. Ее авторская музыка звучит в авторском кино и популярных поэтических проектах. С 2008 года выступает на престижных музыкальных площадках Москвы: Дом Музыки, Концертный Зал Чайковского, и в популярных клубах: Б2, 16 тонн, Soho rooms, Shakti Terrace, Дуровъ, Moscow Hall. Татьяна сотрудничает с известным джазовым коллективом «Jazz Dance Orchestra». Выступала с Государственным камерным оркестром джазовой музыки им. Олега Лундстрема. Особый исполнительский талант Татьяны отметил звезда итальянской эстрады Робертино Лорети на концерте в ММДМ.

Jazz in Motion – проект, который более 8 лет представляет лучших зарубежных и российских джазовых музыкантов на престижных площадках Москвы.

Начало в 19.30

Кафе Scenario

Адрес: Москва, ул. Тверская, 22а (м. Пушкинская)

музыкальный стиль
мэйнстрим
страна
Россия
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