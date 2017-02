Дайана Кролл вновь заявляет о себе

5 мая 2017 года Verve Records выпускает новый альбом Дайаны Кролл Turn Up The Quiet. Канадская джазовая певица, пианистка и композитор принадлежит к числу самых успешных личностей современной джазовой сцены. Дайана Кролл (Diana Krall) – обладательница уникального достижения: нет другой джазовой вокалистки, у которой сразу восемь альбомов сразу после выпуска взлетали бы на верхние строчки чартов Billboard. На сегодня альбомы принесли Кролл пять американских премий Грэмми, восемь канадских премий Джюно. Девять ее альбомов стали золотыми и три платиновыми. Но помимо этих внешних проявлений успеха, ее работам присуща и творческая глубина, тщательность проработки и связь с джазовой традицией.



В Turn Up The Quiet, созданном в сотрудничестве с ее постоянным продюсером Томми ЛиПумой, Дайана выступает лидером сразу трех джазовых групп. Ее давние партнеры, басист Крисчен МакБрайд и гитарист Рассел Мэлоун, ассистируют пианиске и певицк в нескольких треках, включая стартовую Like Someone In Love. В другой группе композиций с Кролл играют ударник Карем Риджинс, басист Тони Гарнер, скрипач Стюарт Данкен (I'll See You In My Dreams) и гитарист Марк Рибо (Moonglow). Наконец, в композиции Sway участвуют гитарист Энтони Уилсон, басист Джон Клейтон-мл и ударник Джефф Хэмилтон. Всего в новый альбом Кролл вошло десять треков.



2 июня Дайана начинает концертный тур по Штатам в поддержку нового альбома выступлением в Миннеаполисе. Европейский тур начнется концертом в Дании 10 сентября.



Леонид Аускерн

