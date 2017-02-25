Гиорги Микадзе в Южной Калифорнии



Пианист, композитор и аранжировщик из Тбилиси Гиорги Микадзе относится к числу счастливцев, очень рано определивших свое дело в жизни. Уже в 12 лет он играл фортепьянный концерт с симфоническим оркестром. Долго деля свою любовь между академической музыкой и джазом, он выбрал все же джаз и добился на этом поприще больших успехов. Гиорги выступал на таких престижных фестивалях, как Ньюпорт и Монтре, играл со звездами мирового джаза первой величины. Свое профессиональное образование в джазе он совершенствовал на его родине и продолжает активно работать в США. Здесь он недавно совершил концертный тур по Соединенным Штатом с Ли Ритенауэром и записал альбом с Джеком ДеДжонеттом. В настоящее время Микадзе является участником ежегодной программы Make Jazz Fellowship в 18th Street Arts Center в Южной Калифорнии.



С 5 января по 31 марта 2017 года этот центр предоставил ему, как и другим участникам программы, возможность в идеальных условиях работать над своей музыкой, участвовать в мастер-классах и, наконец, представить свое творчество широким кругам слушателей. Гиорги исследует микротональные особенности грузинской фольклорной музыки применительно к возможности их интеграции с традиционными американскими музыкальными формами – джазом, музыкой фьюжн, фанком, ритм-энд-блюзом, хип-хопом. Он даст мастер-классы студентам факультета этномузыкологии Университета Южной Калифорнии. 19 марта на открытом концерте Микадзе представит свою новую программу Georgian MicroJamZ. Аккомпанировать ему будут именитые американские артисты – знаменитый гитарист и профессор Беркли Дэйв Фьючински, басист Моно Неон и ударник Шон «Чопс» Райт.



Леонид Аускерн



авторы

Леонид АУСКЕРН

музыкальный стиль

авангард, кроссовер, этно-джаз

страна

Грузия, США

Расскажи друзьям:





