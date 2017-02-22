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Фильм о Билле Эвансе

22.02.2017


Фильм о Билле Эвансе
Фигура Билла Эванса (Bill Evans), выдающегося джазового пианиста, непревзойденного лирика, лидера одного из лучших в истории джаза фортепьянного трио, наконец, соратника Майлса Дэвиса по созданию одного из самых знаменитых джазовых альбомов Kind of Blue, продолжает привлекать внимание кинематографистов. В судьбе этого человека со славянско (его мать была русинкой) - валлийскими корнями трагическим образом переплетались гениальные творческие озарения и героиновые инъекции. Восемь лет жизни потратил давний поклонник Эванса, американский режиссер Брюс Шпигель (Bruce Spiegel) на работу над документальным фильмом о жизни и творчестве пианиста. И вот Time Remembered, названный по одноименному концертному альбому Эванса 1963 года, выходит на экраны.

Восемь лет работы уложились в 90 минут экранного времени. Шпигель смог собрать для своего фильма сорок интервью людей, лично знавших Эванса – именно эта часть работы заняла особенно много времени. Зато в фильме звучат рассказы об Эвансе таких его коллег, как певец Тони Беннетт, ударник Дже ДеДжонетт, гитарист Джим Холл (его уже тоже нет в живых). 30 архивных фотографий, ранее никогда не публиковавшихся, также вошли в ленту. «Это экстраординарный пианист, музыкант, внесший огромный вклад в развитие джазового языка и потрясающий джазовый композитор. Он добивался совершенно особого звучания фортепьяно – никто не играл так, как это делал он», - говорит о своем герое Брюс Шпигель.

Леонид Аускерн

авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
США
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