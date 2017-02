JazzWeek: Терелл Стаффорд – король февраля

Один из крупнейших джазовых трубачей современности Терелл Стаффорд уже лве недели возглавляет список самых популярных у американских радиослушателей джазовых альбомов по версии JazzWeek со своей новой работой Forgive And Forget. Терелл – безусловный король февраля на JazzWeek. На втором месте по данным на 20 февраля оказалась стремительно продвинувшаяся вверх интернациональная группа Organic Trio с новоорлеанским гитаристом Брайаном Сигером, французским органистом Жан-Ивом Юнгом и люксембургским ударником Паулем Витгеном. Еще один органист, только гораздо более известный, Джои Де Франческо, обосновался на третьем месте, а чуть ниже оказался знакомый читателям нашего сайта гитарист Майк Уитфилд со своим «семейным альбомом» Grace. Рецензию на него можно найти на сайте. В целом же первые семь мест заняли альбомы, которых еще месяц назад в первой десятке не было – случай довольно редкий. Пока ближе к концу первой десятки располагаются два альбома, выпущенных клубным лейблом Cellar Live, но именно они дали этой фирме наибольшее представительство в топ-группе. Выглядит же она так:Terell Stafford Forgive and Forget (Herb Harris Music)Organic Trio Saturn's Spell (Jazz Family)Joey DeFrancesco + The People Project Freedom (Mack Avenue)Mark Whitfield Grace (self produced)Mads Tolling & The Mads Men Playing The 60s (Madsman)Dizzy Gillespie Concert Of The Century – A Tribute To Charlie Parker (Justin Time)Emmett Cohen Featuring Jimmy Cobb Masters Legacy Series Volume 1 (Cellar Live)Norah Jones Day Breaks (Blue Note)Cory Weeds Quintet featuring David Hazeltine It's Easy To Remember (Cellar Live)Michael Dease All These Hands (Posi-Tone)