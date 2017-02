Фестиваль музыки Тиграна Амасяна в Беркли

Каждый год, уже девять лет подряд, знаменитый джазовый колледж Беркли в Бостоне, крупнейший в мире центр джазового образования, проводит фестиваль ближневосточной музыки. Понятие это здесь трактуют достаточно широко, вбирая в него и такие регионы, как Балканы, Кавказ, Восточное Средиземноморье. В 2017 году фестиваль пройдет 8 марта и будет посвящен музыке армянского пианиста и композитора Тиграна Амасяна (Tigran Hamasyan).



Его музыку будет исполнять The Berklee Middle Eastern Fusion Ensemble во главе с основателем фестиваля, ассоциированным профессором Беркли по классу вокала Кристианом Карамом (Christiane Karam). Он же возглавляет и еще один ансамбль, Pletenitsa Balkan Choir, который исполнит вместе с Berklee World Strings во главе с другим профессором, лауреатом Грэмми Юджином Фризеном, фрагменты музыки из альбома Амасяна Lyus i Luso в аранжировке для хора, фортепьяно и струнных. Разумеется, свой сольный сет будет и у самого Амасяна, который познакомит слушателей с музыкой своего готовящегося к выпуску альбома An Ancient Observer.



Уроженец Армении, работающий ныне в США Тигран Амасян успел заслужить признание, как один из самых талантливых представителей своего поколения. В его музыке живо и естественно сплетаются элементы джаза, фолка, академической музыки и прог-рока. Амасян собрал уже солидную коллекцию наград, самыми значимыми из которых являются гран-при конкурса пианистов имени Телониуса Монка (2006), первый приз для пианистов на джазовом фестивале в Монтре (2013), премия имени Пола Акета на Фестивале Северного моря (2015) и немецкая Грэмми, Echo Jazz Award, в 2016 году, как лучшему зарубежному инструменталисту за альбом Mockroot. Будущий альбом Амасяна An Ancient Observer (Nonesuch Records) станет девятым в его дискографии.



Леонид Аускерн

