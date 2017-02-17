Jazzy Funky Dorn - live-альбом Ивана Дорна

Слишком современно для Dixieland, слишком широко для Unplugged - в самый раз для лучшего live в этом сезоне!



Jazzy Funky Dorn - самое живое музыкальное событие в истории Дорнабанды. Именно поэтому это единственный концерт Ивана Дорна, который можно встретить в диджитал витринах музыкальных магазинов.



Формат джаз-фанка - территория сценической свободы и музыкальной мечты Дорна. Состав Дорнабанды здесь расширился до скрипачей, поцелованных Jamiroquai'ем и трубачей, сбежавших от Coltrain'a в поисках свежих звуков. Состав замесился, настоялся, взошел и дал такого пирога, что укусившие навсегда превратились в Jazzy Funky фанов. В записи четко слышны все моменты превращений.



У вас еще есть шанс попробовать: Санкт-Петербург, 5 марта, клуб A2 Green, Калининград, 5 августа, City Jazz Festival!



Добро пожаловать в мир Jazzy Funky!



Дарья Евсеева







Фото Андрей Максимов

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