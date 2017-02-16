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Софи Окран в клубе ДуровЪ

16.02.2017


Софи Окран в клубе ДуровЪ
Программа Софи Окран под названием "Natural Woman" составлена из англоязычных хитов джаз-, соул- и фанк-музыки широкого спектра, от Рэя Чарлза до Jamiroquai и от Ареты Франклин до Freak Power.

Музыка от Софи Окран – свидетельство мощного творческого движения певицы. В своей программе «Natural Woman» она уже достигла неповторимого звучания. Кавер-версии джазовых, фанковых и R&B хитов у Софи всегда получались классно!

Загадочный русский Soul… Парадоксальная смысловая конструкция – визитная карточка удивительной певицы – Софи Окран. Её уникальный вокал достоин парадоксальных эпитетов: полный и гибкий, богатый и щедрый, сильный и лёгкий.

Сочетание традиционной американской гармонии и неподражаемой русской душевности – это не только новаторское музыкальное решение, по сути – отражение души самой Софи Окран.

В начале 90-х эту Софи Окран заметил создатель группы «Квартал» Артур Пилявин. Он пригласил солистку краснодарского музыкального театра «Премьера» принять участие в записи альбома «Резиновые джунгли». И уже через год Софи стала полноправной участницей знаменитого коллектива. Четыре года концертов, гастролей и студийной работы в составе группы «Квартал» превратили яркий провинциальный талант в блестящую артистку с собственным поиском. С тех пор, как в 1997 году певица выбрала собственный творческий путь, её работы постоянно привлекали внимание публики. Главная роль в легендарном мюзикле «Волосы» в постановке «Театра Стаса Намина» Софи раскрылась не только как удивительная вокалистка, но и как одарённая актриса.

После окончания театрального контракта Софи решила вернуться к концертной деятельности. Работы оказалось очень много. Столичные клубы, международные фестивали, гастроли… Певицу постоянно приглашали на записи многие звёзды отечественного шоу-бизнеса, такие как Алсу, группа «Премьер-Министр», Валерий Меладзе… В 2015 году певица приняла участие в популярном телешоу «Голос», что привлекло еще большую аудиторию к этой удивительной певице.

23 марта 2017

Софи Окран (вокал, Россия)

в проекте Jazz in Motion
в клубе «ДуровЪ»

Начало концерта в 20.00.

Адрес клуба «Дуровъ»: Москва, ул. Павловская, д.6 (м. Добрынинская/Серпуховская)

музыкальный стиль
фанк
страна
Россия
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