Vive L’amour! от Леонида Винцкевича и "Джазовой провинции"
14.02.2017
10-го и 11-го марта в большом зале курской филармонии состоятся два грандиозных концерта в рамках музыкального проекта Леонида Винцкевича «Vive L’amour!» («Да здравствует любовь!») с участием целого созвездия выдающихся музыкантов.
Концерты пройдут под девизом: «Джаз и не только»
В них примут участие: заслуженный артист России пианист и композитор Леонид Винцкевич, саксофонист Николай Винцкевич, бас-гитарист Сергей Винцкевич, Леонид Морозов (гитара, губная гармоника), Народный артист России Алексей Кузнецов (гитара), Вартан Бабаян (ударные), а также всемирно известные музыканты: Мишель Маранг (кларнет, Голландия), трубач и дирижёр Владислав Лаврик и Борис Андрианов (виолончель).
Участниками концертов станут также: симфонический оркестр курской государственной филармонии (художественный руководитель и главный дирижёр - Игорь Сукачёв, дирижёр - Юлия Жаркова), трио Олега Овчаренко, Александр Крупнов и Анна Князева (вибрафон), хор курского музыкального колледжа имени Георгия Свиридова, художественный руководитель и дирижёр - Наталья Вродливец.
Своё творчество представят писатель Сергей Малютин и саунд-поэт Александр Бубнов.