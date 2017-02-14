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Vive L’amour! от Леонида Винцкевича и "Джазовой провинции"

14.02.2017


Vive L’amour! от Леонида Винцкевича и Джазовой провинции
10-го и 11-го марта в большом зале курской филармонии состоятся два грандиозных концерта в рамках музыкального проекта Леонида Винцкевича «Vive L’amour!» («Да здравствует любовь!») с участием целого созвездия выдающихся музыкантов.

Концерты пройдут под девизом: «Джаз и не только»

В них примут участие: заслуженный артист России пианист и композитор Леонид Винцкевич, саксофонист Николай Винцкевич, бас-гитарист Сергей Винцкевич, Леонид Морозов (гитара, губная гармоника), Народный артист России Алексей Кузнецов (гитара), Вартан Бабаян (ударные), а также всемирно известные музыканты: Мишель Маранг (кларнет, Голландия), трубач и дирижёр Владислав Лаврик и Борис Андрианов (виолончель).

Участниками концертов станут также: симфонический оркестр курской государственной филармонии (художественный руководитель и главный дирижёр - Игорь Сукачёв, дирижёр - Юлия Жаркова), трио Олега Овчаренко, Александр Крупнов и Анна Князева (вибрафон), хор курского музыкального колледжа имени Георгия Свиридова, художественный руководитель и дирижёр - Наталья Вродливец.

Своё творчество представят писатель Сергей Малютин и саунд-поэт Александр Бубнов.

У пришедших на концерты будет возможность ознакомиться с выставкой работ из керамики художницы Марии Винцкевич. Уникальные образцы своей продукции представит в фойе филармонии первая во всём Черноземье Студия авторской обуви ручной работы Coddex hand made (Коддекс Хэнд Мэйд).

Проведёт концерты вместе с Леонидом Винцкевичем музыковед Гузель Сайфуллина.

музыкальный стиль
мэйнстрим
страна
Россия
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