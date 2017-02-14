Билл Сакстон и трио Алексея Черемизова: тур по России и Беларуси

Известный петербургский джазовый пианист и продюсер Алексей Черемизов готовит в феврале и начале марта 2017 года очередной концертный тур по России и Беларуси своего трио с новым заокеанским гостем. На сей раз это ветеран американского джаза, хард-боповый тенор-саксофонист из Нью-Йорка Билл Сакстон (Bill Saxton). Кроме концертов в рамках гастролей предусмотрены творческие встречи и мастер-классы.



Легендарный музыкант Билл Сакстон – это сочетание фантастического ритма, безудержной экспрессии и очень узнаваемого звука. Его саксофон умеет разговаривать, причем на всех языках. Это – история музыки Гарлема, района Нью-Йорка, известного своей специфической культурой, прежде всего джазом. Здесь во времена сухого закона выступал Дюк Эллингтон со своим оркестром. Здесь в 40е годы воплощал свои гениальные идеи Телониус Монк. Здесь в настоящее время на 133 улице в маленьком клубе Bill ’ s Place по пятницам играет Билл Сакстон – Живая легенда американского джаза!



Расписание тура выглядит так:



20 февраля Великий Новгород: Концерт в культурном центре «Диалог» начало в 19.00 (афиша на фото)



21 февраля Великий Новгород: Творческая встреча со студентами факультета иностранных языков



22 февраля Псков: Концерт в драмтеатре начало в 19.00



24 февраля Калининград: Концерт в клубе «Лондон» начало в 21.00



26 февраля Санкт Петербург: Концерт в Филармония Джазовой Музыки начало в 19.00



27 февраля Петрозаводск: Концерт в Филармонии начало в 19.00



1 марта Санкт Петербург: Мастер класс в музыкальном училище им. Мусоргского начало 13.00



2 марта Минск: Концерт во Дворце Ветеранов начало 19..00



Концерт в джаз клубе начало 22.00

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