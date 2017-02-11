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Памяти Ната Хентоффа

11.02.2017


Памяти Ната Хентоффа
24 февраля в нью-йоркском соборе Св.Петра, известном также, как «джазовая церковь», состоится организованная при поддержке Jazz Foundation Of America поминальная служба в память о классике джазовой журналистики Нате Хентоффе (Nat Hentoff). Будет звучать джаз, будут присутствовать такие люди, как основоположник фестиваля в Ньюпорте Джордж Уэйн или Рэнди Уэстон, будут вспоминать настоящего Мастера.

Нат Хентофф (Натан Ирвин Хентофф) родился в Бостоне 10 июня 1925 года в еврейской семье. В детстве с отцом он исправно посещал синагогальные службы, с удовольствием слушал пение канторов, но в зрелости считал себя атеистом-агностиком. Хентофф имел диплом Гарварда, учился какое-то время и в Сорбонне, в Париже. В джазе он начинал с радиопрограмм в родном Бостоне. С 1952 года писал для знаменитого журнала Downbeat. Впрочем, этим изданием Нат не ограничивался. Более 50 лет он был штатным колумнистом Village Voice. Его материалы печатали «Нью-Йорк Таймс», «Уолл Стрит Джорнел», «Вашингтон Пост», «Плэйбой», «Нью-Йоркер» и другие ведущие издания Америки. Дважды Хентофф удостаивался номинаций на Пулитцеровскую премию, был обладателем множества престижных наград в области журналистики и почетных званий, которыми его удостаивали различные джазовые организации. Кроме того он написал столько liner notes к джазовым альбомам, что шутил: «Меня запомнят в основном благодаря liner notes».

Вместе с Натом Шапиро в 50-х годах он написал две классические книги по истории джаза: «Послушай, что я тебе расскажу: История джаза, рассказанная его создателями» (1955) и «Создатели джаза» (1957). Хентофф был кроме того автором целого ряда художественных произведений в жанре прозы, мемуаров и так далее. Отличался активной борьбой за гражданские права, но к концу жизни занимал по многим вопросам более умеренные позиции. Нат Хентофф умер в своей квартире на Манхэттене, в Нью-Йорке 7 января 2017 года от естественных причин в возрасте 91 года.

Леонид Аускерн

авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
США
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