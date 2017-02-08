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«Воспоминания ветра»: музыка + живопись

08.02.2017


«Воспоминания ветра»: музыка + живопись
Музыканты Юрий и Александр Компанейцы приглашают гостей в удивительное музыкальное путешествие. В Московском международном Доме музыки во второй раз пройдет их концерт, где будут звучать вибрафон, маримба и целый ряд других необыкновенных инструментов. Уникальность проекта не только в том, что на них будет исполнена музыка разных эпох и стилей, но и в неожиданных сочетаниях звуковых и стилистических решений. Ключевая идея шоу – синтез разных направлений: от академической классики до экспериментальных new wave, fusion, ethno jazz.

Но зрителей ждет не просто концерт: экспрессию и чувственность музыки подчеркнет фантазийный видеоряд всемирно известного художника Владимира Куща. Его работы, демонстрируемые на огромном экране, гармонично вплетаются в музыкальную ткань.

Еще одной составляющей этого удивительного перформанса станут истории, специально созданные для соединения музыки и метафорического мира художника. В начале каждого произведения их исполнит Владимир Еремин – Заслуженный артист России, актер, сценарист и непревзойденный мастер дубляжа, голосом которого на наших экранах говорят Ал Пачино, Роберт Де Ниро, Майкл Дуглас, Энтони Хопкинс и многие другие.

В концерте прозвучат как авторские произведения, так и музыка Ф. Шопена, Э. Сежурне, А. Юяма, Дж. Хисаиши, К. Абе, Н. Живковича и других авторов.

На сцену выйдут Александр Компанеец (маримба/ударные), Юрий Компанеец (вибрафон), солист «Национального филармонического оркестра России» – Кирилл Солдатов (труба), солист Большого симфонического оркестра им. П.И. Чайковского – Ростислав Шараевский (ударные), Арсений Гурьянов (ударные), а также звезды джазовой сцены – Евгений Лебедев (клавишные) и специальный гость - певица Алёна Тойминцева,

Владимир Кущ, родившийся в Москве, сейчас является одним из самых известных художников Америки. Он официально признан основателем отдельного стиля в искусстве – Метафорического Реализма. Работы Куща также пользуются большой популярностью в Японии, Китае и Южной Корее, где неоднократно проводились выставки его произведений. Многие картины Владимира находятся в частных собраниях профессиональных коллекционеров искусства, политических деятелей и знаменитостей. Кущ владеет четырьмя собственными галереями (на Гавайях, в Лагуне Бич и в Лас-Вегасе), куда поклонники его творчества приезжают со всего света.

Когда: 18 мая 19:00

Где: Москва, Дом музыки, Космодамианская наб., 52, стр. 8

Продолжительность: 1 час 30 минут. Одно отделение.

Александра Курскова

музыкальный стиль
этно-джаз
страна
Россия
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