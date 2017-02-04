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Риза Аршад (1963-2017)

04.02.2017


Риза Аршад (1963-2017)
13 января 2017 года в возрасте всего лишь 53 лет умер виднейший индонезийский пианист и клавишник, композитор, аранжировщик и музыколог Риза Аршад (Riza Arshad). Родился он 2 ноября 1963 года. Аршад получил широкую известность у себя на родине благодаря ансамблю simakDialog, который он возглавлял более двадцати лет. Начав с изучения классической музыки, Аршад нашел свой путь в соединении элементов джаза, прог-рока и традиционной музыки своей страны. За пределами Индонезии его творчество получило известность благодаря леятельности нью-йоркского лейбла MoonJune Records и его шефа Леонардо Павковича, для которого именно Аршад стал проводником в музыкальный мир Индонезии. На этом лейбле вышло четыре альбома simakDialog, и, как пишет сам Павкович, более 20 альбомов индонезийских исполнителей, выпущенных MoonJune Records, не могли бы быть изданы не будь Ризы Аршада.

В свое время мне удалось, благодаря Павковичу, взять интервью у Ризы Аршада. Многие биографические подробности жизни музыканта и его отношения к музыке можно найти в нем (интервью есть на сайте, как и рецензии на альбомы музыканта). Сегодня на MoonJune Records готовятся к выпуску его последние работы. Жаль, что столь рано покинувший мир музыкант их уже не услышит…

Леонид Аускерн

авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Индонезия
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