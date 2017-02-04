Vinterjazz 2017



В Дании издавна любят джаз. Маленькая страна дала миру целый ряд музыкантов высокого класса, первым из которых надо назвать басиста Нильса-Хеннинга Эрстед-Педерсена, долгие годы центром фри-джаза мирового уровня был копенгагенский клуб «Монмартр», наконец, в Дании осело много известных заокеанских музыкантов. Много проводится здесь и джазовых фестивалей. Первым крупным фестивалем 2017-го года станет масштабный Vinterjazz, который будет проходить практически целый месяц: с 3 по 26 февраля. В рамках «Зимнего джаза» намечено почти 600 концертов, которые примут 125 различных площадок по всей стране, но преимущественно – в столице.



В первую очередь Vinterjazz – это смотр местных джазовых сил, но немало интересных гостей также примут участие в фестивале. Отметим наиболее любопытные выступления. В уже упомянутом «Монмартре» 4 февраля выступит звездный скандинавский квартет с Яном Лундгреном (фортепьяно) – по совместтельству арт-директором клуба, Ульфом Вакениусом (гитара), Мортеном Лундом (ударные) и Хансом Бакенротом (контрабас). В тот же день в Копенгагене даст концерт с биг-бэндом датского радио известнейший камерунский басист, певец и композитор Ричард Бона. В Силкеборге 5 февраля поет хорошо знакомый минской публике по «Джазовым вечерам у Ратуши» и позднейшим гастролям вокалист Мадс Матиас. Поклонников кельтской музыки порадует в тот же день во Фредериксборге выступление ирландской фолк-группы The Jeremiahs. Очень известная американская перкуссионистка, в прошлом партнер Майлса Дэвиса, Мэрилин Мазур выступит в «Монмартре» 9 февраля со шведскими коллегами – певицей Жозефин Кронхольм и гитаристом Кристером Йонссоном. Ведущий американский гитарист «новой волны» Курт Розенвинкель везет в Данию свой проект Kurt Rosenwinkel Bandit 65 с участием еще одного гитариста Тима Мотцера и ударника Гинтаса Янусониса (10 и 11 февраля, «Монмартр»).



Видный норвежский басист Арильд Андерсен в трио с саксофонистом Томми Смитом и ударником Паоло Виначчиа выступит в «Монмартре» 16 февраля. В Сведборге 23 февраля прозвучит специальная программа памяти Нильса-Хеннинга Эрстед-Педерсена. Финальным акцентом фестиваля станет выступление в Копенгагене 26 февраля самой популярной современной джазовой вокалистки страны Синне Эег со своим ансамблем. Целый ряд фестивальных мероприятий, в том числе концертов, будет бесплатным для публики. В общем, праздник на весь февраль!



Леонид Аускерн



авторы

Леонид АУСКЕРН

страна

Дания

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