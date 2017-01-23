Этика Джаза с Виктором Радзиевским



«Этика Джаза с Виктором Радзиевским» – новый экстраординарный проект JAM клуба Андрея Макаревича, джазового агентства VR Jazz Agency и радио 1jazz.ru! Цикл уникальных интерактивных лекций-концертов об истории, культуре и философии джаза, которые проходят по средам при участии известных музыкантов, звезд как российского, так и зарубежного джаза. В непринужденной и неформальной обстановке настоящего джаз-клуба, автор курса Виктор Радзиевский, его гости-джазмэны и, разумеется, сами увлеченные слушатели вместе разрушают наскучившие стереотипы, раскрывая подлинную многогранную и единственно-неповторимую натуру джаза.

Этика джаза – это возможность для всех неравнодушных в формате концерта, глубже познакомиться с нюансами не только самой джазовой музыки, но и жизни музыкантов, целого пласта социокультурных процессов прошлого и современности, которые формируют этой особый язык и искусство самовыражения.



Программа:

01.02.17 – I. Почему для джаза не нашлось места в бюро патентов?

08.02.17 – II. Сухой закон и свинг. Повод ли это для Великой Депрессии?

15.02.17 – III. Кому выгодно утверждать, что «Джаз – музыка не для всех»?

01.03.17 – IV. «Настоящий джаз могут играть только чернокожие»?

15.03.17 – V. Куба, Бразилия и джаз. Что же здесь общего?

22.03.17 – VI. Хард Боп и Модальный джаз. А если по-русски?

29.03.17 – VII. Чужие среди своих. Зачем джаз свернул в авангард?

05.04.17 – VIII. Спасение утопающих, или зачем джазу снова нужен Майлз?

12.04.17 – IX. Где все-таки заканчивается джаз?



Виктор Радзиевский – известный российский джазовый продюсер, активный популяризатор джаза и конферансье. Директор первого в России международного джазового агентства VR Jazz Agency, которое занимается организацией туров и выступлений звезд джаза в России и Европе, заместитель директора радио 1jazz.ru, на данный момент, являющегося крупнейшим (по количеству интернет-подписчиков) новостным джазовым СМИ в русскоговорящем интернете. С 2013 г. идейный вдохновитель и организатор международного фестиваля радио 1jazz.ru — одного из самых крупных клубных джазовых фестивалей в стране. Выступает в качестве конферансье на концертах и фестивалях, публикуется, как журналист, ведет мастер-классы по истории и культуре джаза, а также менеджменту артистов.



JAM Club. Джаз-клуб Андрея Макаревича

Москва, ул. Сретенка, 11



страна

Россия

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