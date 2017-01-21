Гала-концерт фестиваля "Блюз без границ"

13 февраля 2017 года в рамках юношеского фестиваля "Блюз без границ" состоится гала-концерт лучших участников проекта. Необычная, яркая, эмоциональная программа, богатая музыкальная палитра стилей и жанров, обаятельные ведущие, покорят сердца зрителей!



Участники концерта лучшие юные коллективы Москвы: солисты Детского Музыкального Театра "Домисолька" Оркестр Московского Военного Музыкально Училища, участники телепроекта "Синяя птица", и многие другие талантливые юные артисты. Специальные гости: участники телепроекта "Голос 5" Аслан Ахмадов, Катя Ковская, Оксана Казакова.



Биг-бэнд МВМУ был основан в 2011 году и успел стать постоянным участником ведущих фестивалей и конкурсов столицы. Биг-бэнд МВМУ становился лауреатом фестиваля студенческого творчества «Фестос-2013», международного джазового фестиваля-конкурса молодых исполнителей «Gnesin-Jazz», принимал участие в военно-музыкальном фестивале «Спасская башня», рок-фестивале «Нашествие», «Армия джаzz», «Играем джаз с Гараняном», фестивале «Блюз без границ», «Триумф-джаза» Игоря Бутмана. Биг-бэнд сотрудничает с солистами: участницей телепроекта «Голос» на Первом канале Полиной Конкиной, вокалистом Алексеем Лысенко, саксофонистом Иваном Корпаном.



Арт-кафе «ДуровЪ»



Москва, ул. Павловская, д.6 (м. Добрынинская/Серпуховская)

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